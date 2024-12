Il Natale di Dodo e la Stella Cometa. Regali per lui e lei

Quest’anno ha compiuto 30 anni, di gioia, verità di prodotto, fantasia, amore per la Natura, sostenibilità, inclusione. È questa la storia di DoDo, marchio di gioielleria sostenibile e ’democratico’ che insieme a Pomellato da parte del Gruppo Kering e che da molto tempo rappresenta il volto felice, tenero, spensierato ed impegnato (anche nel sociale oltre che nell’ecologico) che piace ai giovani e a tutti quelli che restano giovani di cuore.

DoDo, dal nome di un uccello che non ha mai volato e che si è estinto nel XVII secolo alle Mauritius dove viveva a causa della spietata caccia che gli hanno dato i conquistatori olandesi. Rimasto anche per questo nel mito, fantastico esemplare di animale sconfitto dalla ferocia degli uomini e da allora nel paradiso della Natura.

Ed ecco quest’anno scoccare i trent’anni di questo brand amatissimo da uomini e donne che guarda alla famiglia, ai suoi legami e all’inclusione totale delle persone, senza limiti di età e di romanticismo. Ogni grammo di oro e argento di DoDo è un messaggio unico, irripetibile, oggetti che si possono collezionare durante ogni fase della vita per trattenere ricordi, emozioni, amori. Un brand sostenibile d’istinto, per l’animale estinto e soprattutto per i valori che comunica fin da quando anni fa si è alleato al WWF Italia sostenendo le sue campagne e poi sposando tante altre associazioni per la tutela del Pianeta.

Un anticipatore DoDo di temi che oggi sono patrimonio di tutti ma che trent’anni fa erano ancora nei sogni dei consumatori. Con l’aggiunta di una tenera vivacità e di un sincero divertimento, impreziosito nell’oro, nell’argento, dei diamanti, zaffiri e rubini tutti provenienti da miniere certificate dal RJC (Responsabile Jewellery Council) per il codice etico che il Gruppo Kering si è dato già da venticinque anni, con l’oro al 100per cento sostenibile come tutti gli altri materiali delle collezioni.

Ed eccoci alla collezione DoDo per questo Natale 2024 tutta all’insegna della Stella Cometa. Come orecchino, ciondolo per collane e bracciali, in solo oro e tutta tempestata di brillanti, simbolo di luce e di gioia. Una Stella che parla a tutti e a tutte. Come la collezione Home Charm con la casetta portafortuna o come Junior DoDo e Lady DoDo simboli di affetto per mamme e bambini.

Sempre in pista i grandi classici come il primo DoDo,e poi il campanellino, l’orsetto e tutti gli animali del mondo, con l’anello Moon&Sun in oro rosa e diamanti e i bracciali coi granelli, anche alternati, in oro e argento. Gioielli componibili secondo occasione e stato d’animo, senza età, inclusivi, anticipatori di temi e tendenze nel Dna, no gender, come il bracciale Nodo, pezzo di vero design. A Milano e a Roma, poi, c’è House of DoDo, non solo boutique per custodire gli ormai 200 charms, ma casa delle emozioni, luogo ideale per i tanti collezionisti del brand.