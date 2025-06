Il Museo del Tessuto annuncia due eventi top alla Fortezza da Basso

Sarà il palcoscenico ddi Pitti Uomo, alla Fortezza da Basso, per annunciare due importanti eventi del Museo del Tessuto di Prato, che celebra il suo 50° anniversario. E lo fa con un percorso tra abiti, video e documenti originali, allestiti negli spazi industriali dell’ex Fabbrica Campolmi, dedicato a due grandi protagonisti della storia della moda: Azzedine Alaïa (Tunisi, 1935 – Parigi, 2017) e Cristobal Balenciaga (Getaria, Spagna, 1985 – Jàvea, Spagna, 1972).

In autunno, arriverà per la prima volta in Italia al Museo di Prato, con un percorso completo che sarà accompagnato da numerosi abiti, documenti originali e video realizzati per la mostra, che mette a confronto la creatività dei due stilisti.

Per questa nuova mostra, la Fondazione Museo del Tessuto di Prato collabora con numerose realtà internazionali e prosegue un percorso di studio e di valorizzazione della Moda e dei protagonisti che ne hanno fatto la storia, come le mostre dedicate a Walter Albini, e Gianfranco Ferrè per l’Italia, agli inglesi Ossie Clark e Clelia Birtwell per la Swinging London, e ora alla couture francese con due straordinari maestri.

Giovedì 19 giugno alle 12 a Pitti Immagine, nella Sala delle Armi, alla Fortezza da Basso, verranno illustrati tutti gli aspetti dell’esposizione. Saranno presenti Carla Sozzani, Presidente della Fondazione Azzedine Alaïa di Parigi, Fabia Romagnoli, Presidente Fondazione Museo del Tessuto di Prato, Chiara Bartalini, Assessora al Turismo del Comune di Prato, Filippo Guarini, Direttore del Museo del Tessuto di Prato e Daniela degl’Innocenti, Conservatrice del Museo del Tessuto di Prato.

O. Mu.