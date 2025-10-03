Il lusso femminile di Christopher incanta Milano

Christopher ha scelto Milano per il suo debutto, presentandosi alla Fashion Week donna con la forza di un nome evocativo: come Cristoforo Colombo aprì nuove rotte, così il giovane marchio traccia un percorso inedito nell’universo degli accessori di lusso. Nato dall’esperienza del gruppo indiano Sahakar, fondato dalla famiglia Agrawal, Christopher si propone come viaggio alla scoperta di un linguaggio femminile nella calzatura, fatto di ricerca, qualità e artigianalità. Al centro del progetto, infatti, c’è il saper fare italiano: dalla scelta di pellami e materiali pregiati fino alla lavorazione minuziosa, ogni creazione vuole essere un omaggio al Made in Italy, ponte ideale tra tradizione e contemporaneità.

La collezione esprime un lusso essenziale e sofisticato, con accessori pensati per accompagnare la quotidianità femminile dall’ufficio alla sera. Scarpe dalle linee pulite e confortevoli, borse e piccola pelletteria, occhiali e profumi per un guardaroba trasversale, minimal ma distintivo, dove la versatilità incontra la funzionalità. Con l’apertura del suo primo store proprio a Milano, unico punto vendita al mondo, il brand conferma la volontà di dialogare con il mercato italiano, riconosciuto come patria del saper fare e palcoscenico privilegiato per costruire un’identità forte. Christopher si propone così come nuova frontiera del lusso internazionale, capace di unire radici e innovazione, per donne che cercano eleganza autentica e comfort senza rinunciare allo stile.

Nicole Fouquè