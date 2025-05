Il Chimera celebra 25 anni di successi ’fuori misura’

Sembra passato un battito di ciglia da quando, nel 2000, un giovane e appassionato Italo Fontana decide di imbarcarsi in questa nuova avventura, traendo ispirazione da un progetto appena abbozzato da suo nonno Ilvo. Da allora, U-BOAT ha sempre sfidato le convenzioni, lanciando collezioni di orologi dal design iconico, contro le mode e i trend, e inizialmente dalle dimensioni ’fuori misura’, sorprendendo anche il pubblico alla fiera del Baselworld con un orologio da polso da 65 mm di diametro, il più grande mai realizzato fino ad allora. Per celebrare questo importante traguardo, il marchio lancia una versione in edizione limitata di solo 25 pezzi di uno degli orologi dal design più iconico: il Chimera.

La cassa in acciaio 316L da 46 mm ospita una spettacolare ghiera in acciaio damasco, caratterizzata da affascinanti venature e variazioni estetiche. Il design è impreziosito da cinque viti tiranti in oro giallo 18 carati che fissano la ghiera al fondello, enfatizzando l’attenzione ai dettagli e la raffinatezza dell’orologio.