Il Bisonte sfoglia il suo Archivio. Qualità tra storia e innovazione

di Marina Santin

Il Bisonte festeggia il suo 55° anniversario a Pitti Immagine Uomo. Apre per la prima volta al pubblico il suo Archivio Storico (oltre 3000 borse e prototipi di cui parte esposta Palazzo Corsini e parte nello stabilimento produttivo di Pontassieve) e presenta la collezione SS26, un manifesto della bellezza atemporale che da sempre contraddistingue il brand, ispirata da modelli e prototipi conservati nell’Archivio Storico rivisitati in chiave contemporanea.

I nomi delle linee in cui si declina – 1970,1978 e 1990 – rievocano gli anni in cui sono stati disegnati i modelli rieditati, mentre quelli dei nuovi colori – arancio Pontormo, beige Vasari e celeste Botticelli – sottolineano il legame tra il brand e il patrimonio storico-artistico di Firenze. La linea 1970, caratterizzata da silhouette trapezoidali, include una tote bag, una borsa a tracolla in pelle conciata al vegetale e tela di cotone e una Capsule Anniversario in pelle conciata al vegetale e rafia rigata 100% made in Italy.

La linea 1978, fa della patta stondata il suo tratto distintivo e si declina in tre modelli (tote bag, borsa a mano indossabile anche a spalla e crossbody), in pelle conciata al vegetale con interni foderati in tela di cotone. La linea 1990 in pelle conciata al vegetale attinge a modelli d’archivio ispirati alle sacche dei pescatori e accoglie proposte per uomo e donna con grandi tasche fermate da fibbie. Accanto, tre portachiavi della linea Mini, che miniaturizzano altrettante borse simbolo dell’archivio de Il Bisonte (la Caramella, il secchiello degli Anni ‘80 e la shoulder bag Le Laudi) e nuovi classici che ampliano le collezioni più amate delle scorse stagioni: una clutch, una hobo e una borsa a mano per la linea Atelier; versioni in rafia foderata per la gamma di clutch; e secchiello, borsa a spalla e crossbody per la linea Le Laudi.

A perfetto corollario, le novità della collezione Il Bisonte Home e la nuovissima Pet Collection. In occasione di Pitti, Il Bisonte presenta anche una capsule collection di borse e accessori per uomo frutto della collaborazione con Todd Snyder, marchio newyorkese di menswear, che debutterà il 18 giugno con un Summer Party al Circolo Canottieri di Firenze. Il brand fiorentino sta anche proseguendo il suo percorso di espansione in Giappone con l’apertura di tre nuovi punti vendita a Yokohama, a Osaka e a Hiroshima, più un temporary a Singapore.