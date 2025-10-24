Il Bisonte fa storia. Artigianalità e stile nel cuore di Firenze

Nel cuore di Firenze, c’è un luogo speciale dove storia, tradizione e artigianalità si intrecciano. É il seicentesco Palazzo Corsini al Parione, un raro esempio di architettura barocca, ispirata a quella dei grandi palazzi nobiliari romani, magnifica eccezione all’impianto medievale e rinascimentale della città toscana.

Affacciato sull’Arno e dalla struttura imponente, interrotta da vetrate e terrazzi, basta varcarne la soglia per scoprire splendide sale decorate con stucchi e opere d’arte di inestimabile valore, custodi di storie affascinanti che vedono protagonisti Papi, capi di governo, uomini di cultura e di scienza.

Tra le tante, spicca quella de Il Bisonte, il brand fiorentino di alta pelletteria artigianale che, nei primi anni Settanta, faceva partire proprio dal cortile del palazzo furgoni carichi dei suoi prodotti, pronti a conquistarsi un posto nel cuore di tanti clienti internazionali. A due passi da quel cortile, dove ancora oggi si affacciano le stanze affrescate dello showroom e del meraviglioso archivio del brand, sorge, in via del Parione 31, lo storico flagship store de Il Bisonte.

È qui che è possibile vivere un autentico viaggio nel tempo e scoprire l’heritage unico e irripetibile di una griffe che da Firenze ha saputo affermarsi in tutto mondo. Fortemente radicato nella città, il brand, che celebra il suo 55esimo anniversario, non ha mai dimenticato le sue origini ed è rimasto sempre fedele ai luoghi che l’hanno visto nascere: un piccolo laboratorio diventato poi negozio, un incredibile palazzo che ne conserva la memoria.

Senza dimenticare uno dei suoi più esclusivi atout, cui deve la sua notorietà: una filiera cortissima, concentrata in provincia di Firenze, dove i migliori artigiani della pelle tengono viva la più autentica tradizione manifatturiera toscana e l’ineguagliabile meraviglia delle pelli conciate al vegetale. Ma è all’interno del negozio che, tra sculture, manufatti Art Déco ed elementi di scenografie teatrali, è possibile ripercorrere la storia de Il Bisonte e toccare con mano la qualità artigianale delle sue proposte. Esposta infatti, l’esclusiva Collezione Heritage che comprende una selezione delle borse e degli accessori più iconici del brand fondato nel 1970 da Wanny Di Filippo, tutti ininterrottamente in produzione dall’anno in cui sono stati disegnati ad oggi.

Tra i tanti, la borsa trasformabile Caramella e lo zaino Trappola, entrambi del 1973, la Disco bag del 1986 e la cartella da lavoro Wanny del 1980. Accanto a questi pezzi, espressione del lungo iter creativo del brand e del suo percorso di successo, sono già disponibili in negozio anche le nuove collezioni, che rileggono con sguardo contemporaneo alcuni dei 3000 modelli e prototipi conservati a Pontassieve nell’archivio storico del marchio.

Impossible non citare alcune delle creazioni più amate, come la borsa Nina, caratterizzata da linee morbide costruite attorno alla texture unica della pelle de Il Bisonte, e Consuelo, resa inconfondibile dall’iconico accessorio metallico che richiama il simbolo dell’infinito. Entrare nello storico flagship store de Il Bisonte quindi, non è solo un’esperienza d’acquisto ma è un tuffo nella storia della Maison e nella più autentica tradizione manifatturiera toscana.