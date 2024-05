I 170 anni di Timex. Il brand made in Usa continua a incantare per la sua originalità

di Marco Principini

Il celebre brand di orologeria americano Timex, uno dei maggiori player del settore dell’orologeria, celebra il 170° anniversario onorando il ricco patrimonio del marchio e la sua tradizione nella creazione di orologi resistenti prodotti per essere indossati e amati per tutta la vita. Sin dagli esordi Timex ha incarnato lo spirito americano irrompendo nell’industria del tempo imprimendo alla propria produzione una personalità distintiva, che origina dalla volontà non solo di produrre segnatempo bensì di creare compagni per la vita.

Il brand dallo spirito un po’ ’ribelle’, si è ispirato alla tradizione orologiera europea del XIX secolo ed ha scelto di rivoluzionarla introducendo i movimenti di ottone e il concetto della produzione industriale creando orologi accessibili che nel tempo avrebbero accolto innovazioni significative e raggiunto primati unici proponendo sempre un design peculiare. Timex ha spostato l’orologio dal taschino al polso ed ha creato ’the watch that made the dollar famous’.

Timex è ad oggi uno dei marchi orologieri più longevi nel proprio segmento. Nell’anno del 170° anniversario la marca propone nuovi modelli che celebrano le collezioni più iconiche tra cui Q Timex con il modello Falcon Eye Chronograph ispirato ad un segnatempo del 1979, Marlin Sub-Dial Automatic ispirato a un modello degli anni Sessanta e Waterbury Traditional Flyback Chronograph con un movimento retrogrado proprietario. Divertenti anche le collaborazioni con i Peanuts (nella foto in basso) per la famosa linea di orologi digitali T80, vera icona Eighties.

"Unendo il fascino del presente alla tradizione senza tempo, le nostre nuove collezioni si ispirano agli stili contemporanei, mentre integrano i modelli classici del nostro ricco patrimonio Timex" ha affermato Giorgio Galli, Global Creative Director del Gruppo Timex. "Sono entusiasta di presentare le ultime novità delle nostre famiglie iconici e le accattivanti riedizioni. Questa collezione celebra la nostra eredità e abbraccia l’innovazione con slancio".