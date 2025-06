Homme Plissé Issey Miyake è Guest of Honor in fiera

Homme Plissé Issey Miyake è il Guest of Honor di Pitti Uomo 108. La linea uomo della celebre maison giapponese fondata da Issey Miyake sarà al centro di un evento speciale, in programma domani, a Villa Medicea della Petraia una delle ville, nelle colline di Firenze, appartenute alla famiglia dei Medici. Homme Plissé Issey Miyake ha immaginato due momenti che racconteranno la storia e il processo creativo della collezione. Da una parte la presentazione della collezione primavera/estate 2026 e dall’altra la mostra sul lavoro di plissettatura del brand. "La presenza di Homme Plissé Issey Miyake – afferma Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine – ci riempie di orgoglio. Era da tanto tempo infatti che cercavamo di associare il nome di questo grande brand giapponese al nostro Salone. Ciò significa riconoscere e valorizzare la qualità, la creatività e l’originalità del brand, il suo successo su scala globale e, al tempo stesso, sottolineare la capacità dell’attuale guida stilistica di rinnovare la discreta magia del fondatore del marchio: uno degli stilisti e artisti che hanno segnato la moda nel Novecento". "Siamo onorati di questa opportunità – affermano dal design team della maison –, di essere i protagonisti di uno degli eventi di moda maschile più celebrati al mondo. In questa occasione presenteremo la nostra collezione primavera/estate 2026 al pubblico italiano e internazionale di Firenze, creata sulla base delle ricerche e degli studi sul campo fatti durante i nostri viaggi in tutt’Italia".