Herno è eleganza silenziosa. Un viaggio nella quotidianità in ogni stagione della vita

Herno Uomo primavera-estate 2026 è una dichiarazione di identità: mondi diversi e numerosi, lo stile come unico obiettivo ed una collezione che è un frammento di un viaggio personale con un guardaroba per ogni sfumatura della giornata, delle stagioni, della vita. Gli archetipi del guardaroba Herno non invecchiano. Semplicemente evolvono. L’essenza non segue l’istante: lo anticipa, lo sospende. È fatto per durare.

Nel mondo Origin, baluardo e Dna del brand, si struttura tra Business e College, due anime nella stessa valigia a riassumere i ’Masculine Codes’. Da un lato, l’efficienza elegante dell’uomo in movimento. Dall’altro, il gusto rilassato di chi si prende sul serio ma non troppo. E nel mezzo, una camicia a righe verde e bianca che profuma di West Coast. C’è chi parte, e non lascia mai lo stile a casa. The Travel Edit è la risposta al desiderio di leggerezza e libertà e alla necessità di avere sempre il guardaroba da valigia perfetto.

Capispalla che si ripiegano su sé stessi, tessuti che non si stropicciano, tasche che diventano alleate. Ogni capo è un compagno di viaggio: pratico, invisibile, elegante. Quando il corpo si muove, il gusto segue. Sportswear Essential è dinamismo materico, tessuti lavati, trattati, sporcati di vita. I capi parlano di resistenza e avventura, con l’animo tecnico e l’aspetto deciso di chi sa dove vuole andare.

E se piove, tanto meglio. Aqua Heritage è la pioggia nobile, il retaggio che non si dimentica. L’impermeabile non è un rifugio, ma un’affermazione di stile. Righe, seersucker, check, texture che raccontano l’arte di essere protetti senza mai rinunciare alla bellezza. Poi arriva l’estate. Quella vera.

La collezione Summer Notes è un invito a rallentare. Lino, nylon leggerissimo, camicie aperte al vento e pantaloni morbidi che profumano di salsedine. È la pausa meritata e l’eleganza che non va mai in vacanza. Nel mondo Excellence, la materia prende parola. Lana double, cashmere, seta, lavorazioni ricercate, contrasti in pelle anche per la stagione estiva. E per chi cerca l’essenziale, c’è Advance: il mondo plasmato da forme pulite, volumi ariosi, tessuti fluidi e lussuosi. Qui c’è un’eleganza silenziosa, creata da dettagli che si scoprono solo da vicino. Una ricerca intima, pensata per chi ha già fatto pace con sé stesso.