Guida ai costumi da uomo

Spesso gli uomini tendono a sottovalutare l'importanza dei costumi da bagno. In realtà ci sono diverse sfumature che orientano la scelta in base al contesto, all'occasione e ovviamente allo scopo. Ovviamente un padre di famiglia avrà esigenze diverse rispetto a un uomo d'affari impegnato in un seminario lavorativo o in appuntamenti con potenziali clienti. Nello stesso modo, un ragazzo alla ricerca di divertimento sarà più portato ad indossare qualcosa di particolare per brillare rispetto agli altri. Proviamo a fare chiarezza sul mondo dei costumi da uomo che offre una varietà di scelta piuttosto ampia.

I vari modelli

Il tipo più diffuso è sicuramente quello a pantaloncino. Alto appena sopra il ginocchio e composto da materiali leggeri di facile asciugatura come il poliestere, ha al suo interno una retina indispensabile per la comodità. La sua versione più lunga, oltre al ginocchio per intenderci, è detta boardshorts. Abbiamo poi lo slip, una tipologia di costume poco usata dai giovani e indossata per lo più dai quarant'anni in sù che copre giusto l'indispensabile. Addentrandoci invece nel mondo sportivo, troviamo i jammer. Molto aderenti, ricordano i pantaloncini usati per la bicicletta ma senza il cavallo imbottito. Questo modello è usato in ambito sportivo, o quantomeno in piscina. Molto difficile vedere qualcuno indossarli al mare.

Per gli sportivi

Partiamo con la prima, ma non scontata, scrematura. Hai intenzione di fare attività fisica? Nel caso di una risposta affermativa, bisogna optare per una soluzione più stretta per ridurre la resistenza dell'acqua qualora volessi nuotare per tanto tempo (jammer), mentre se la tua passione sportiva ti porta a fare corse o passeggiate sulla spiaggia, meglio evitare i costumi larghi che, una volta bagnati, possono facilmente irritare l'interno coscia. Lì si che sono dolori. Seconda domanda non banale. Di quanta protezione solare hai bisogno? Per un'esposizione prolungata al sole, vale la pena considerare qualcosa che copra anche la parte superiore del corpo, almeno per i primi momenti. Tra sudore e acqua del mare, è un attimo che la crema protettiva perda di efficacia. Come puoi vedere, se hai intenzione di essere più sportivo, una vestibilità aderente e potenzialmente un po' più di copertura del corpo sono idee da considerare.

L'uomo d'affari

Gli uomini d'affari possono finire nella spa o nella piscina dell'hotel con colleghi e partner commerciali, quindi mantenere una certa professionalità è importante. Optare per una lunghezza conservativa (ma non esagerata) con stili convenzionali (tronchi o tagli quadrati) è d'obbligo. Anche la scelta dei colori può aiutare a dare un accento più serio: tonalità scure con una fantasia magari a strisce per non essere troppo impostati. La combinazione di blu navy e bianco va per la maggiore.

Mood pura vacanza

Qui racchiudiamo tutti coloro che non hanno particolari esigenze se non quelle legate al relax e al divertimento. In questo caso più che consigliare modelli specifici, ci concentreremo su fantasie e colori. La regola è una sola: osate a più non posso! Tonalità vivaci ed estive, con il rosso e l'arancione in testa sugli altri e magari fantasie floreali per un tocco di personalità extra che non guasta mai. Se proprio volete essere chic, abbinateci anche la camicia o le ciabatte, in modo tale da riprendere il motivo decorativo del costume o almeno i colori. Non dimentichiamoci che avremo un solo indumento addosso per gran parte del tempo, quindi dovrà essere comodo, funzionale ma soprattutto rappresentare noi e il nostro look a pieno in pochi centimetri quadrati di tessuto.