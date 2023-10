Gucci Cosmos, l’esibizione arriva a Londra

Londra, 7 ottobre 2023 - Dopo aver debuttato in aprile scorso a Shanghai, l’esposizione “Gucci Cosmos” arriva ora a Londra. La famosa artista e set designer Es (Esmeralda) Devlin (che ha già lavorato per l’evento in Cina) ora rende omaggio alla capitale inglese che ha avuto un ruolo molto importante nella storia del brand fiorentino di proprietà del Gruppo Kering di Francois Henri Pinault. Con Devlin ha curato l’esposizione la storica dell’arte e del costume Maria Luisa Frisa che ha collaborato varie volte con il Gucci Garden per le prime esposizioni.

Londra è una tappa molto importante per la mostra ricca di installazioni immersive che racconteranno la storia del brand nato a Firenze nel 1921: il fondatore Guccio Gucci lavorava nella capitale inglese come portiere all’Hotel Savoy proprio nel 1921 e qui ebbe l’idea di produrre i primi bauli e le prime valigie con la doppia G.

Ora parte di quelle collezioni centenarie sono in mostra al 180 Studios insieme ai capi e agli accessori disegnati dai vari direttori creativi di questi ultimi anni, da Tom Ford a Frida Giannini fino ad Alessandro Michele che ha lasciato Gucci nel novembre scorso. Un escursus storico e di costume che racconta tanta parte del Made in Italy e certo attrarrà un pubblico di appassionati di moda e di fedelissimi del brand che ora ha in Sabato De Sarno il nuovo direttore creativo che ha svelato la sua idea stilistica su Gucci durante l’ultimo show donna alla Milano Fashion Week con la collezione estate 2024 il 22 settembre scorso.

Dopo questa tappa londinese, che si inaugura l’11 ottobre e resterà aperta fino al 31 dicembre, l’esposizione andrà a Parigi e a Tokyo.

L’Archivio Gucci dal quale proviene tutta la ricca collezione di pezzi in mostra a Londra si trova nel quattrocentesco Palazzo Settimanni a Firenze in via delle Caldaie e conserva moltissimi abiti e accessori di grande interesse, per lo più ricomprati negli anni da collezionisti e sul mercato alto del vintage dello stile perché i tanti passaggi societari hanno molto intaccato il patrimonio di memoria dell’azienda che ora ha come presidente e Ceo Jean-Francois Palus.

In questo momento a Londra ci sono ben 10 esposizioni di moda a testimonianza dell’interesse e della materia culturale di cui si tratta a cominciare dalla grande esposizione “Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto” al Victoria & Albert Museum che racconta le collezioni e la storia di Mademoiselle Coco dal 1910 all’anno della sua scomparsa, il 1971 (aperta fino al 25 febbraio 2024). Non basta: poi c’è “Rebel: 30 Years od London Fashion” al Design Museum che celebra i 30 anni del British Fashion Council’ Newgen e i suoi giovani stilisti ma anche con big come Alexander Mc Queen, Christopher Kane e Simone Rocha (fino all’11 febbraio 2024), e poi a Kensington Palace “Crown to Couture” e molte altre mostre a tema fashion.