Giuseppe Zanotti. Lo stile come musica tra storia ed emozioni

"La tendenza è quello che senti giusto nel momento in cui sei rilassato". C’è tutta la filosofia di Giuseppe Zanotti in questa frase. Perché per lui la moda non è mai frenesia, ma un respiro. Un gesto naturale che nasce dall’ascolto, dalla musica, dall’istinto. Così, da oltre trent’anni, il designer romagnolo continua a trasformare le sue emozioni in creazioni che fanno sognare il mondo.

Nato a San Mauro Pascoli, nel cuore di una Romagna autentica e generosa, Zanotti ha sempre conservato quello spirito laborioso e curioso della sua terra. Cresciuto nel bar di famiglia, sognava la bellezza tra un cappuccino e un disegno, creando scarpe per le amiche che andavano a ballare alla “Baia degli Angeli”.

La sua storia è fatta di visioni e di ritmo, di musica e di artigianato. Non a caso, la musica è la colonna sonora della sua carriera, lui che da ragazzo fu anche un dj. Le sue scarpe hanno calcato i palchi delle più grandi star del pop e dell’hip hop: da Britney Spears a Rihanna, da Kanye West a Lady Gaga. Sentirlo parlare di loro è come ascoltare un musicista che racconta le proprie collaborazioni più riuscite: "La moda e la musica si muovono sullo stesso battito – spiega il designer–. Collaborare con le star è stato divertimento e pura creatività". Tra le sue produzioni più iconiche c’è The Slim, il sandalo-scultura nato nel 2004 durante una cena a Cesenatico. "Ero a cena in questo locale di amici e ho immaginato questo sandalo disegnandolo su un tovagliolo del ristorante – prosegue Zanotti–. Una lisca di pesce trasformata in gioiello, una provocazione, un divertimento che poi è diventata una delle mie calzature più amate".

Un’idea che racconta la capacità di Zanotti di vedere bellezza nell’inatteso. Oggi, ventun anni dopo, torna protagonista in una versione inedita: The Slim 2.0, parte della collezione GZ Signature, la linea più esclusiva del marchio. Rieditato in edizione limitata, il gioiello a forma di lisca, realizzato su misura da maestri bijoutier, è tempestato da oltre 300 cristalli applicati a mano e sostenuto da cinturini in pelle di alta qualità. Prezioso, ma anche ergonomico, frutto di un equilibrio tra comfort e seduzione, tra forma e funzione. E come tutte le creazioni di Zanotti, parla di donne che vogliono sentirsi sensuali, ma anche forti, determinate, padrone del proprio passo.

Non è un caso che The Slim sia diventato un’icona pop dopo la sua comparsa nel film Sex and the City, ai piedi di Samantha Jones. Un oggetto da collezione, certo, ma soprattutto un omaggio alla libertà creativa di chi non smette mai di sognare. Creazioni che sono entrate nella storia della moda come il sandalo realizzato per la sfilata di Kanye West a Parigi: "Ci sono volute 5000 perline applicate a mano per dar vita a questo modello – ha raccontato Zanotti –. Con Kanye ci sentiamo ancora oggi, è un grande artista a cui sono legato".

Dopo aver conquistato il mondo, Giuseppe Zanotti è tornato nella sua San Mauro Pascoli, dove tutto è iniziato e dove oggi trova la sua tranquillità nelle sue campagne, tra gli amati animali, il mare e i tramonti che incendiano il cielo di Romagna. È qui che batte il cuore della sua azienda, dove tradizione e innovazione si incontrano in un dialogo continuo. E forse è proprio questo il segreto di Giuseppe Zanotti: la capacità di restare fedele alla propria anima, pur reinventandosi ogni volta. E lui, dopo trent’anni di successi, continua a crearle così: con il cuore in Romagna e lo sguardo rivolto al mondo.