Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Moda
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDecaro PugliaDuchessa di KentVariante StratusLuna di sangueSinner oggi Us Open
Acquista il giornale
ModaGiorgio Armani e Parigi, una storia d’amore: quando Re Giorgio sfidò la gauche
6 set 2025
GIOVANNI SERAFINI
Moda
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Moda
  3. Giorgio Armani e Parigi, una storia d’amore: quando Re Giorgio sfidò la gauche

Giorgio Armani e Parigi, una storia d’amore: quando Re Giorgio sfidò la gauche

Dall’incontro fatale a 20 anni al contestato quartier generale nella Ville Lumière: una storia che ha cambiato un’epoca. ““Quando sono qui è come se mi tuffassi in un altro mondo”, diceva lo stilista scomparso

Una sfilata di Giorgio Armani durante la settimana dell'alta moda di Parigi

Una sfilata di Giorgio Armani durante la settimana dell'alta moda di Parigi

Per approfondire:

Parigi, 6 settembre 2025 – “A Milano mi sento a casa: ho il mio lavoro, i miei amici e tutto il necessario per nascondermi dentro me stesso. A Parigi è l’opposto: la città ha una vitalità enorme, è un’enorme bolla di energia che ti riempie di adrenalina e ti costringe a uscire allo scoperto”. Giorgio Armani e Parigi: una storia d’amore iniziata quando il futuro stilista era un ventenne appena approdato da Piacenza, costruita successo su successo nel corso dei decenni, e mai smentita. Soltanto la malattia l’ha tenuto lontano dalla “città del cuore”. “È la prima volta che non sono a Parigi mentre c’è in corso una mia sfilata, e me ne rammarico moltissimo”, disse nel luglio scorso, alla vigilia dei defilé di Noir séduisant, la sua ultima collezione di haute couture.

Il quartier generale a Ville Lumière

Il suo quartier generale nella Ville Lumière era lo splendido palazzo al numero 60 di rue François 1, nel cuore del “triangolo d’oro” fra gli Champs-Elysées e avenue Georges V. Lo aveva acquistato nel 2014 e per lui quell’indirizzo era qualcosa di speciale, la materializzazione di un sogno: “Quando sono qui è come se mi tuffassi in un altro mondo, in un’atmosfera di eleganza eccentrica e di gioia di vivere assoluta”. Un altro luogo importantissimo nella sua mappa parigina è il complesso che sorge al 149 di boulevard Saint-Germain: l’Emporio Armani, quattro piani in cui trovano spazio un caffè, un ristorante stellato, una boutique e una sezione dedicata a “beaux livres” sulla moda, l’architettura e la fotografia.

Approfondisci:

La successione a Giorgio Armani: il testamento, uno statuto blindato, sei categorie di azioni, cosa succede ora

La successione a Giorgio Armani: il testamento, uno statuto blindato, sei categorie di azioni, cosa succede ora

s’innalzava fino a pochi mesi prima la massa un po’ sinistra del “Drugstore”, ampio spazio che comprendeva una sala cinematografica, una farmacia, una tabaccheria e un bar-ristorante: Armani l’aveva comprato dal magnate francese della pubblicità Marcel Bleustein-Blanchet. Fece tirar giù tutto senza tanti complimenti e il 22 gennaio 1998 inaugurò il nuovo edificio, elegante ed essenziale com’è nel suo stile.

L’accoglienza della città non fu delle migliori: gli intellettuali della rive gauche lo accusarono di aver messo in piedi una sorta di circo Barnum nel quartiere che era stato di Sartre, gli ecologisti criticarono l’“oltraggio urbanistico”, i conservatori deplorarono la scomparsa del cinema e della tabaccheria. Armani ci rimase malissimo. E quando raccontai in un articolo tutta la vicenda, mi scrisse una lettera per ringraziarmi di aver “capito il senso della sua operazione”: purtroppo a volte – aggiunse – le lezioni di uno straniero non sono tollerate in Francia.

Approfondisci:

Dietro le quinte di Armani: Roberta, la nipote di Re Giorgio che fa brillare le star

Dietro le quinte di Armani: Roberta, la nipote di Re Giorgio che fa brillare le star
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata