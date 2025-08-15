Gioielli Boccadamo. Cristalli e perle dal fascino etereo

C’è un numero che racconta una storia. Per molti è solo una cifra, ma per Boccadamo, Maison di gioielli portabandiera del made in Italy, il 47 è un simbolo. Racchiude la forza del tempo, la memoria della nascita – nel 1978 a Frosinone – e l’autenticità di un marchio inciso, letteralmente, sui suoi gioielli: è infatti anche il punzone che ne certifica l’origine. Un anniversario inconsueto celebrato con un evento al tempo stesso sfilata, manifesto d’identità e dichiarazione d’amore.

A fare da cornice alla giornata, oltre 300 invitati tra amici, vip, sportivi e collaboratori storici, accorsi per rendere omaggio a una storia fatta di eleganza, artigianato e visione. A dare il via ai festeggiamenti l’annullo filatelico realizzato con Poste Italiane e il Poligrafico dello Stato, che ha reso omaggio al brand con uno speciale erinnofilo – il bollo chiudilettera dei grandi eventi storici e culturali. Nella scenografica Villa Ecetra, tra riflessi d’acqua e note musicali, ha preso vita una sfilata a bordo piscina che ha lasciato senza fiato. Protagonista assoluta, la collezione “Luci d’Oriente”, disegnata in esclusiva per l’occasione: un inno alla femminilità contemporanea, che si esprime attraverso perle eteree, body chain scultoree e maglie di cristalli che sembrano nascere dalla pelle. Diciannove modelle e due presenze d’eccezione: Domiziana Mecenate e Alessia Scortechini, nuotatrici paralimpiche che hanno calcato la passerella con la grazia e la potenza di chi sa trasformare il limite in splendore.

Un messaggio potente, che riflette l’anima profonda di Boccadamo. Perché dietro la bellezza dei gioielli c’è la storia di un uomo, Tonino Boccadamo, che la vita l’ha affrontata fin da piccolo con una sfida: la poliomielite, e poi una lunga strada fatta di resilienza e determinazione. La stessa che lo ha portato a fondare un’azienda oggi sinonimo di eccellenza italiana, ma anche di impegno sociale e inclusione autentica.

E proprio in questo spirito, la serata ha visto un altro momento toccante: il premio al Merito Sportivo e al Riscatto Personale conferito alla campionessa paralimpica Martina Caironi, Ambasciatrice dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Boccadamo ha annunciato anche il rinnovo della collaborazione con la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, impegnandosi a sostenere l’istruzione di 47 bambini di Haiti. Uno per ogni anno dell’azienda. Un gesto concreto, che segue il progetto “Un metro per la vita”, con cui nel 2012 furono costruite 47 case post-terremoto.

A chiudere l’evento, l’emozione di un altro traguardo: il 65° compleanno di Tonino, celebrato insieme a volti iconici dello spettacolo come Manuela Arcuri, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Milena Miconi e la Marchesa D’Aragona, che hanno spento con lui le candeline di una vita piena, intensa, vissuta in nome della bellezza, del lavoro e dei sogni.

Perché Boccadamo non è solo un marchio di gioielli: è un modo di essere, un gioiello d’anima prima ancora che di stile.