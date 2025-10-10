Gherardini torna a Milano. Archivio e innovazione per una nuova era

Alla Rinascente di Milano torna un nome fiorentino che profuma di archivi e futuro: Gherardini. Qui si potrà toccare con mano il rilancio voluto da Riccardo Braccialini, che riporta in luce l’it-bag degli anni 80 quando la parola it-bag ancora non esisteva. Braccialini – il cui cognome richiama un’altra storica azienda fiorentina di pelletteria – ha voluto puntare sull’immenso heritage di Gherardini. "Lavoreremo sull’archivio, attualizzando alcuni dei celebri modelli", spiega l’imprenditore. L’idea è far rinascere il marchio, mantenendo salde le radici Made in Italy e l’eccellenza artigianale, ma rendendo le collezioni desiderabili anche per i giovani. In collezione spiccano le riedizioni di modelli simbolo, rivisitati con dettagli contemporanei e materiali pregiati: la Piattina, icona degli anni ’70 e ’80, e il modello Chiodo, con l’inconfondibile chiusura a forma di chiodo.

La nuova collezione Gherardini presentata a Milano – comprendente sia modelli d’archivio rivisitati sia nuove creazioni – rappresenta un nuovo capitolo. Braccialini lavora come un curatore: sceglie, ripulisce, ricuce fili di memoria e li offre a una generazione che cerca autenticità e durata. "Puntiamo a portare le nostre borse nei migliori negozi del mondo, senza dimenticare le principali città europee", ha dichiarato, annunciando l’apertura nei prossimi due anni di boutique monomarca a Firenze (città natale del brand) e a Milano. In parallelo, il marchio riattiva una rete selezionata di boutique e retailer: così una borsa torna a essere gesto riconoscibile, gentile, necessario.