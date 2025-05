Frederique Constant. La personalità glam-rock di Classics Manchette

di Egidio Scala

L’orologeria dà l’impressione, a volte, di girare in tondo? Frederique Constant le offre una nuova quadra! Con la riedizione del suo Manchette, che non si vedeva nelle collezioni da oltre 20 anni, la Manifattura ginevrina offre un’interpretazione glam, rock e sexy dell’orologio-bracciale, nel suo senso più letterale: un delicato bracciale manchette con motivo Clou de Paris, la cui silhouette quadrata è ripresa sul quadrante, in quattro versioni adatte a ogni desiderio: una versione con pietre incastonate, due con minerali (malachite e onice) e una in acciaio opaco.

La Manchette è uno degli accessori principe degli anni ’80. Orologio icona di un’epoca che si permetteva ogni audacia, incarnazione di un’orologeria finalmente libera. Non si parla né di complicazioni né di esclusiva. Piuttosto, si osa la leggerezza e l’impertinenza. Non l’essenziale, bensì l’accessorio. Non la tradizione ma la ribellione. Una tendenza e una concezione della vita e della moda che Frederique Constant ha saputo ravvivare con luminosità negli anni 2000.

La Manchette torna oggi in formato collezione con il nome di Classics Manchette. Prima di tutto, è un bracciale che indica l’ora. Morbido e fluido, si compone di sette maglie. Fermamente fissato al polso per resistere al tumulto della pista da ballo, si offre una fibbia déployante integrata, quindi invisibile. Lo stile è in primo piano. Frederique Constant non ha fatto concessioni. Il motivo ’Clou de Paris’ arricchisce tutto l’orologio con una miriade di quadrati scintillanti e lucidi, con una finitura spazzolata che troneggia su ogni singola maglia. Al centro si cela un discreto quadrante sorvolato dalle sole lancette delle ore e dei minuti.

Sensibile alle tendenze, Frederique Constant omaggia il grande ritorno dei quadranti minerali, dedicando loro la metà dei suoi nuovi Classics Manchette. Il primo sfoggia il verde marmoreo della malachite, attraversato da onde più o meno a contrasto. Il secondo predilige il nero assoluto dell’onice, che assorbe la quasi totalità della luce per lasciarsi scappare solo la lucidatura a specchio, effettuata a mano, delle due delicate lancette ’bâton’.

Le altre due versioni sono diametralmente opposte, giocando con il monocromatico. Per decorare il bracciale manchette in acciaio lucido, scelgono da una parte la brillantezza viva dei 158 diamanti incastonai e dall’altra la raffinatezza tono su tono di un quadrante bianco opaco ornato dai numeri romani, in una prospettiva più orologiera.

Ciascun esemplare è animato dallo stesso calibro FC-200 al quarzo, che garantisce 60 mesi di autonomia, ossia 5 anni completi in cui indossare i colori del glam e del rock. Time to be bold!