Fragole, pois e amore. Un guardaroba felice

Un guardaroba democratico e sorridente, capace di trasformare la moda in racconto collettivo. Alessandro Enriquez per la PE 2026 sceglie la complicità di Rossella Jardini e mette in scena una festa d’estate all’italiana, dove la moda incontra la memoria e la leggerezza.

Il gelato diventa metafora di dolcezza, condivisione e appartenenza, ma anche linguaggio visivo e culturale: un simbolo universale capace di attraversare epoche e generazioni. Fragola, pistacchio, cioccolato e limone si alternano in stampe multigusto, gonne a ruota e minidress a fragole all over, in un dialogo costante tra ironia e nostalgia.

I pois si fanno maxi e micro, le righe evocano ombrelloni e dolce vita, mentre le t-shirt ricamano il mantra del designer, “amore amore amore”, cifra stilistica e dichiarazione di intenti. Tutto vibra di ironia pop, in un intreccio di colori vivaci e silhouette fluide che celebrano la femminilità libera e gioiosa. Lo sguardo fotografico di Pierpaolo Ferrari restituisce la stessa leggerezza gioia di vivere: una Milano popolata di personaggi di un immaginario pop dal cuore italiano.

Nicole Fouquè