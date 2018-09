Milano Moda Donna, con Max Mara sfila la donna guerriera

Moda

L'orsetto gioioso di Max Mara si presta a tutti i selfie del mondo, in mezzo al cortile del Palazzo del Senato. Sorride il presidente Luigi Maramotti dei giapponesi e dei coreani flippati di clic e va verso il backstage per salutare tutto lo staff stilistico, guidato dal direttore creativo, l'inglese Ian Griffiths. "Le cose vanno bene - dice il presidente del Gruppo Max Mara che ha il suo cuore produttivo a Reggio Emilia - ma certo non è tutto facile come venti anni fa. I tempi della moda di oggi sono velocissimi".

E lo sa bene Ian Griffiths che ha lavorato molto bene con una collezione per la prossima estate ispirata alle donne guerriere dell'antica Grecia, eroine allora, come le combattenti della vita di oggi. Il quotidiano è difficile e incerto, come il clima. Non è più tempo di estati vestite di fiori. Bisogna proteggersi coi trench che sono ispirati a quelli disegnati tanti anni fa per Max Mara dalla grande creatrice francese Anne Marie Beretta, con spalle importanti e belle lunghezze. Apre la modella orientale Liu Wen, chiude la sempre memorabile Bella Hadid con il trench blu notte che si apre sull'orlo con due delicate ruches, come fossero onde del mare. Ruches anche lungo le maniche, a mò di draghetto. Top asimmetrici e gonne sarong. Ruches anche sui tacchi da 10 centimetri e sulle tracolle delle morbide borse. Colori neutri, tocchi di blu, di bianco, di grigio, e la bella sorpresa di un giallo vivissimo che illumina il defilé.

EVA DESIDERIO