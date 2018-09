Milano Moda, da Luisa Spagnoli il colore accende l'estate 2019

Moda

MILANO - Gran festa di applausi e di gioia per i 90 anni di Luisa Spagnoli, celebre brand pioniere del made in Italy che ha il suo cuore creativo a Perugia, presieduto e diretto creativamente da Nicoletta Spagnoli. Una standing ovation ha accolto Nicoletta per questa sfilata-anniversario con la tradizione del brand riattualizzata in passerella con una collezione seducente e raffinata, che le clienti Luisa Spagnoli ormai anche giovanissime apprezzeranno nel mondo. Come magnifico sfondo, la Sala delle Cariatidi in Palazzo Reale, e poi cocktail elegante nelle sale all'Arengario affacciate sul Duomo illuminato di notte. Colori forti ed essenziali, giallo, turchese, rosso, rosa confetto e per la gran sera bianco e nero ravvivato da tocchi di oro intorno alla vita. Sulle sedute degli ospiti un Bacio Perugina tutto rosa, per ricordare la grande e romantica e dolce invenzione degli inizi del Novecento di Luisa Spagnoli.

di EVA DESIDERIO