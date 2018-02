Bulgari, a Roma una boutique particolare

Moda

Bulgari ha presentato a vip, stampa internazionale ed influenxer arrivati da tutto il mondo il nuovo tempio della creatività, il New Curiosity Shop che ha aperto le sue porte lo scorso 7 dicembre accanto allo storico negozio di via Condotti 10, e che due giorni fa è stato presentato a vip, stampa internazionale ed influenxer arrivati da tutto il mondo. Non una boutique del lusso come il nome Bulgari potrebbe far pensare ma uno scrigno di mirabilia e di gioielli e oggetti particolari ed unici che sono nel New Curiosity Shop si possono trovare e solo a Roma.