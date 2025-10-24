Filosofia d’autore. Materiali di pregio. Tanta esperienza e maestria

Grazie al design responsabile e allo stile senza tempo, libero dalle mode passeggere, i prodotti de Il Bisonte sono "da comprare oggi e da amare per sempre".

A renderli estremamente durevoli, la qualità assoluta delle materie prime – l’iconica pelle conciata al vegetale in primis, ma anche il suede, le tele di cotone e lino, la rafia e il panno Casentino – e la perfezione delle lavorazioni artigianali, realizzate in Toscana in piccoli laboratori artigiani.

Consapevole che questa filiera corta unica è da più di cinque decenni il cuore pulsante de Il Bisonte, l’azienda si impegna ogni giorno per valorizzare il talento dei suoi maestri pellettieri e per investire sull’innovazione di una tradizione che non ha pari in nessun distretto produttivo al mondo.

Per questo – come quelli disegnati esattamente 55 anni fa dal fondatore Wanny Di Filippo – tutti i prodotti della collezione AI25, sono l’espressione più autentica non solo dello stile del brand ma anche del savoir-faire inimitabile del territorio in cui nascono. Presente in quattro continenti e nelle più importanti città internazionali (Tokyo, Firenze, Roma, Parigi, New York, Taipei e Seoul), il brand vende i suoi prodotti in oltre 30 paesi nel mondo, con oltre 60 negozi monomarca.