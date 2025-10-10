Filati top e trasparenze. L’eleganza autentica secondo Fabiana Filippi

Un’eleganza che nasce dalla luce, dal silenzio e dalla capacità di ascoltare la materia. La collezione di Fabiana Filippi è un racconto di introspezione e misura, un viaggio nel territorio sottile dove la forma incontra l’emozione. Ogni dettaglio sembra sospeso in un tempo quieto, come in una fotografia di Vivian Maier, o immerso nella luce tenue dei paesaggi di Luigi Ghirri: la stessa sensibilità, la stessa attenzione per le sfumature e per l’attimo che precede il gesto.

La maglieria, da sempre cuore pulsante del brand, si apre a nuove sperimentazioni materiche e visive. I filati si intrecciano con organza riflesso acqua, scuba paillettes e jacquard chiné, creando superfici vibranti, capaci di catturare e riflettere la luce con grazia. Le trasparenze non rivelano, ma suggeriscono; la pelle affiora con discrezione, in un equilibrio continuo tra forza e dolcezza.

La palette cromatica è una dichiarazione di armonia: grigi roccia, bianchi assoluti, gialli sorbetto, azzurri cielo. Toni che si fondono come in un acquerello estivo, dove nulla è urlato e tutto è perfettamente calibrato. I volumi sono fluidi, leggeri, pensati per accompagnare il corpo e non per dominarlo. Ogni capo diventa una piccola architettura della luce, un frammento di tempo da abitare con naturalezza.

In questa stagione, Fabiana Filippi riafferma la sua idea di femminilità consapevole: elegante senza ostentazione, raffinata senza rigidità, capace di coniugare forza interiore e delicatezza. È una collezione che non insegue le tendenze ma le supera, scegliendo la via più difficile e più vera: quella della semplicità come forma più alta di bellezza.

Nicole Fouquè