Festa Cuoio di Toscana. Si celebrano 40 anni di eccellenza sostenibile

Il consorzio Cuoio di Toscana celebra quest’anno un traguardo importante: 40 anni di leadership nella produzione di cuoio da suola, emblema del Made in Italy nel mondo. Fondato nel 1985, il consorzio riunisce le principali aziende del distretto.

Per l’occasione, il consorzio ha organizzato un evento esclusivo che si terrà domani nei giardini del Four Seasons Hotel di Firenze, dalle 20.30. Una location d’eccezione ospiterà un’esperienza immersiva in cui arte, sostenibilità e stile si incontrano in uno spettacolo unico. Punto centrale della serata sarà il lancio di una speciale limited edition, nata dalla collaborazione con un noto designer, che unisce la tradizione artigianale del consorzio a un’estetica contemporanea e innovativa.

"La sostenibilità rappresenta un valore fondante per il nostro consorzio, è parte integrante della nostra identità fin dalla nascita – afferma Antonio Quirici, presidente di Cuoio di Toscana –. Per celebrare i nostri 40 anni abbiamo voluto creare qualcosa di distintivo, capace di esprimere il nostro impegno costante verso pratiche produttive responsabili. Il nostro percorso dimostra che eccellenza e rispetto per l’ambiente possono e devono convivere anche nel mondo del lusso".

Questa visione ha reso Cuoio di Toscana un punto di riferimento per i principali brand internazionali del settore, che riconoscono nel consorzio un esempio concreto di economia circolare e responsabilità ambientale, valori oggi imprescindibili per un’industria orientata al futuro. Il consorzio – leader internazionale nella produzione di cuoio da suola con quote di mercato pari al 95% di quello italiano e oltre l’80% di quello europeo – esprime l’eccellenza di un cuoio da suola unico, ottenuto con concia lenta al vegetale, un processo antico basato sull’utilizzo di tannini naturali ricavati dal legno di castagno, mimosa e quebracho.

Le aziende che fanno parte del consorzio sono tutte in provincia di Pisa tra Santa Croce sull’Arno (Bonistalli e Stefanelli Spa) e San Miniato, località Ponte a Egola (Gruppo Conciario CMC International Spa, Conceria Gi-Elle-Emme Spa, Cuoificio Otello, Lamonti Cuoio Spa, Conceria 3S Srl e Volpi Concerie Srl). Il Consorzio ha istituito CDT Prize, un’iniziativa on going che ha come obiettivo quello di supportare i giovani creativi e progetti ecosostenibili.

Egidio Scala