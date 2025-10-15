Fendi, eleganza e femminismo: “Chiuri specchio del mondo”

Roma, 15 ottobre 2025 - La settimana nel mondo del lusso italiano si apre con due nomine che suscitano qualche riflessione. A Roma si chiudono finalmente i giochi per la successione creativa di Fendi: Maria Grazia Chiuri è la nuova Chief Creative Officer. La designer, reduce da nove anni di successi e statement femministi da Dior (esperienza conclusa lo scorso maggio), torna nella Maison dove ha iniziato la sua carriera nel 1989: per dieci anni ha lavorato nel reparto accessori, contribuendo allo sviluppo della it-bag Baguette. La scelta era nell’aria da giorni dopo l’uscita di Silvia Venturini Fendi, divenuta Presidente Onorario.

Bernard Arnault, patron di LVMH, è entusiasta: “Sono lieto che Maria Grazia abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività in LVMH”. Più filosofico il commento di Ramon Ros, CEO e Presidente di Fendi, che definisce il ruolo del direttore creativo non solo “nel disegnare abiti bellissimi, ma nel curare una cultura ed essere lo specchio del mondo in cui viviamo”. Dal canto suo, Chiuri afferma: “È con onore e gioia che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle”. La sua prima collezione, per l’autunno-inverno 2026-2027, è attesa sulle passerelle di Milano a febbraio. È facile immaginare come lo stile del direttore creativo si adatti a quello di Fendi: un’eleganza italiana, un guardaroba borghese discreto e lussuoso, non appariscente.

A Milano si consolida il futuro dopo la recente scomparsa di Re Giorgio: la Fondazione Giorgio Armani, istituita nel 2016 come perno della successione, ha alzato il velo sul suo nuovo assetto di governance. Il nuovo presidente è Pantaleo Dell’Orco, per tutti “Leo”, storico braccio destro dello stilista. Un’ascesa che lo pone formalmente come il custode dell’eredità morale e imprenditoriale di Armani, almeno per quanto riguarda il cruciale 30% dei diritti di voto che la Fondazione controlla sull’impero. Il consiglio di amministrazione, che avrà l’onere di proporre il nome del prossimo Ceo, è un mix di fedelissimi e tecnici: oltre a Dell’Orco, ci sono il banchiere Irving Bellotti (Ceo Rothschild Italia), il nipote Andrea Camerana, il notaio Elena Terrenghi e l’avvocato Andrea Silvestri. Una scelta che sembra dire: “squadra che vince non si cambia”.

La Fondazione, che controlla il 30% dei diritti di voto, avrà il compito di nominare il nuovo Ceo, ma con Dell’Orco al timone la continuità sembra assicurata, con un percorso che prevede anche la cessione di una prima quota del 15 per cento entro diciotto mesi dalla scomparsa dello stilista, avvenuta il 4 settembre a 91 anni. Tradotto: stabilità adesso e scelte pesanti domani.

Due nomine diverse: una celebra il ritorno alla sua casa madre; l’altra sancisce, con tempismo perfetto, che l’eredità di un re, forse, non è mai davvero affare di un solo uomo. Il testimone passa, ma il potere rimane in famiglia. O quasi. Insomma, mentre LVMH scommette sulla “rivoluzione” di una designer con una forte agenda culturale, l’erede di Armani scommette su un approccio più riservato, affidando le chiavi del futuro a chi, per oltre quarant’anni, è stato l’ombra fidata del Re. Due strategie, due mondi, ma un solo grande, eterno, quesito: cosa succederà adesso alla moda italiana?