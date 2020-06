Milano, 15 giugno 2020 - Un grande comunicatore, non c'è altro da dire oltre ai suoi meriti musicali, per Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, rapper tatuatissimo e marito di Chiara Ferragni e babbo di Leo-Leoncino biondo biondissimo. E sempre più pronto per sfondare nella moda. Lo dimostra anche la scelta forte e felice di Bikkembergs per fargli disegnare una limited edition di sneakers in vendita da oggi. Calzature unisex, come ha voluto anche il direttore creativo del brand Lee Wood, che combina il classico modello di sneakers del brand con la grafica della fiamma che compare stampata all-over sulla tomaia delle calzature. La calzatura per lei e per lui sarà distribuita in esclusiva mondiale, coi disegni del cantante da 60 dischi di platino e 10,6 milioni di followers su Instagram a suo nome.

La collezione unisce il patrimonio sportswear di Bikkembergs con l'immagine urban di Fedez. I colori scelti sono il rosa pop, il verde vivace e il blu brillante, tutti utilizzati in una colorazione degradé ispirata allo streetstyle di Los Angeles.

La scarpa è caratterizzata anche dall'utilizzo di un logo esclusivo, disegnato da Fedez per celebrare la collaborazione, affiancato dall’iconico logo del brand riprodotto sul tallone, sulla linguetta e sulle suole.

L’artista ha preso parte ad ogni fase di sviluppo del prodotto, incluso il packaging: nella confezione finale è previsto in dotazione un doppio laccio (il primo bianco, il secondo nel colore delle fiamme) e un charm di gomma in tinta con latomaia delle sneakers.

La scarpa sarà disponibile in selezionati punti vendita in tutto il mondo ed in anteprima sul sito bikkembergs.com

“Collaborare con Bikkembergs è stata un'esperienza sensazionale - dice Fedez - insieme abbiamo creato qualcosa di davvero speciale. Queste sneakers rispecchiano alla perfezione lo spirito creativo di entrambi. Ho cercato di essere il più ecclettico possibile nel realizzarle, contaminando lo spirito sporty del marchio con il mio stile urban. Il risultato è stato sorprendente, perché la moda oggi è contaminazione”.

Entusiasta anche il direttore creativo di Bikkembergs, brand passato nel 2015 dall'italiana Zeiss Excdelsa nelle mani cinesi di Guangzhou Canudilo fashion and accessories. “Lavorare con un artista come Fedez è stato davvero stimolante – conferma Lee Wood -. La nostra missione è quella di rendere il marchio sempre più attuale, cercando di trovare nuovi orizzonti che possano ampliare l’audience. Fedez, oltre al suo talento musicale, ha una capacità comunicativa molto forte”.