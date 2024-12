Fascino ’Blanche’. La Fine Jewellery di Giorgio Armani

Sensuale, puro, inebriante: è il Gelsomino Sambac di origine indiana ma diffuso in tutto l’Oriente e anche da noi in Italia, protagonista di fiabe e leggende antichissime, essenza preferita dell’alta profumeria mondiale. Dunque un fiore prezioso e raro, straordinariamente chic. Sarà per queste qualità magiche che Giorgio Armani si è ispirato a questo gelsomino del mito della bellezza per la sua ultima collezione di Fine Jewellery che ha voluto battezzare ’Giorgio Armani Blanche’, ricordando i petali lunghi e carnosi di questo magnifico fiore bianco per orecchini, anelli, collier e ear cuff realizzati in oro nuance Armani.

"Benché l’immagine che ho creato negli anni sia associata a un’assoluta sobrietà, ho sempre coltivato una vena ‘decorativa’, esplorata in primo luogo attraverso bijoux e monili che andavano a completare, sottolineandolo, il carattere dell’abito – racconta Armani, che resta lo stilista più famoso al mondo –. Muovermi da questo ambito a quello della gioielleria è stato naturale. Ho potuto lavorare con pietre preziose, mantenendo il mio approccio essenziale. L’idea è di offrire alla donna Armani una gamma sempre più ampia di possibilità, che adesso includono i preziosi".

Ed ecco la collezione GA Blanche in vendita in questi giorni nelle boutique del brand nelle principali città del mondo: piccoli, delicati, fiori ad esaltare la bellezza femminile in modo delicato eppure deciso come dettano le regole dell’eleganza del Maestro che continua incessantemente a creare e a stupire gli appassionati che lo amano e lo ammirano in modo assoluto.

La Fine Jewellery Giorgio Armani, ricca di sfumature che interpretano le sfaccettature di uno stile insieme puro e vibrante, si arricchisce ora della nuova famiglia Blanche. Un piccolo fiore di agata dalle sfumature lattiginose con punti luce centrali decora la collana semirigida in oro nuance Armani e diamanti, con il dettaglio del peridoto a forma di goccia che disegna una minuscola foglia. Il fiore di gelsomino caratterizza anche gli orecchini da lobo e l’anello, sempre con il dettaglio della foglia. La parure, declinata esclusivamente in oro nuance Armani, è meticolosamente costruita con grande sapienza orafa, tradotta in preziosi senza tempo.

Lanciata nel novembre 2019, la Fine Jewellery Giorgio Armani completa il composito disegno del prêt-à-porter improntato al lusso della realizzazione manuale, all’eleganza assoluta della materia e del design. Dal lancio (nel novembre 2019 con le linee Borgonuovo, Firmamento, Sì) a oggi, la collezione di fine jewellery ha performato molto bene, soprattutto nei mercati di America, Europa e Giappone, inserendosi come nuova categoria di acquisto a completamento e in armonia con l’abbigliamento e gli accessori. L’obiettivo è di avere la presenza della fine jewellery in tutte le boutique Giorgio Armani del mondo, arricchendo la collezione con nuove famiglie di gioielli, anche dedicate a specifici mercati.

Nella storia di oltre quarant’anni del brand Giorgio Armani ha sempre amato disegnare e far realizzare gioielli semipreziosi che hanno accompagnato i suoi mitici tailleur o abiti da sera sulle passerelle di Milano per il pret-à-porter e di Parigi per l’Armani Privè, la sua alta moda. Monili e piccoli gioielli in pietre dure che coniugano la modernità essenziale a un gusto morbido dai tratti vagamente esotici. Collane importanti, talvolta a contrasto con la leggerezza impalpabile di un top d’organza.

Poi il successo strepitoso di una collezione Armani Privè per questo inverno 2024-2025 come l’ultima che ha sfilato a Parigi alla fine di giugno scorso tutta dedicata al tema delle perle, per abiti fantastici che hanno entusiasmato le compratrici internazionali e conquistato la critica di tutto il mondo. Un inno alle perle per ogni ora elegante del giorno e della notte, perle di luna che suonano a ogni passo per l’abito da ballo iridescente oppure come i bottoni della giacca svuotata di ogni peso. Una sfilata di sublime eleganza, applauidita e spettacolare, per una magia irraggiungibile. Perché come dice il Maestro "il vero stile non è attirare l’attenzione ma farsi ricordare".