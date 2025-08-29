Faliero Sarti racconta l’inverno. Sciarpe come tele d’autore

Venerdì 29 Agosto 2025

MARINA SANTIN BATTIALA
Moda
Faliero Sarti per la sua nuova collezione scrive un “racconto d’inverno” inedito, in cui arte, bellezza e natura trovano la loro narrazione visiva nei tessuti pregiati e nell’artigianalità che fanno del brand un’eccellenza italiana nel mondo degli accessori da oltre 70 anni e un punto di riferimento per chi predilige l’eleganza e lo stile senza tempo.

La collezione Autunno-Inverno 2025-26 è infatti, un viaggio emozionale che cattura fin dal primo istante grazie a texture raffinate, palette suggestive e stampe che raccontano storie di bellezza e cultura. Ogni sciarpa, quindi, è una creazione da leggere e interpretare e un frammento di identità che valorizza il corpo e la personalità di chi la indossa. Per la stagione del freddo, ogni capo trae ispirazione dalla natura, dall’arte e dalla magia dell’inverno, per diventare un’opera unica, connubio tra estetica e significato, innovazione e sostenibilità, maestria artigianale e lusso sofisticato.

Esempio ne sia la linea handpainted, che, realizzata su basi in morbido cashmere, diventa l’espressione concreta dell’artigianalità, grazie a tecniche manuali come pennellate, spugnature, maltinture, rullature e stampe serigrafiche, che rendono unico ogni pezzo, trasformandolo in un autentico capolavoro capace di evocare emozioni e suggestioni. Elemento ricorrente della collezione, la shape a triangolo, magistralmente interpretata dal capo che assurge a protagonista di stagione per la sua capacità di portare una nuova voce nel mondo degli accessori più esclusivi rileggendo i codici del fashion in una chiave di assoluta modernità e originalità: la sciarpa bandana.

Realizzata con basi di cashmere, lana vergine e mohair, si declina in una ricchissima gamma di proposte, da quella più classica e basic in tinta unita, a quella in tessuti lavorati fino a quella dipinta a mano con motivi floreali o con applicazioni di cristalli, paillettes e perline. A sublimare ogni capo, una palette cromatica che attinge alle sfumature dei giardini d’inverno, declinata in un susseguirsi di toni profondi e vibranti come bordeaux, magenta, verde intenso e blu notte.

A rendere ancora più speciale la collezione, le prestigiose partnership del brand con personaggi di spicco e istituzioni culturali, frutto della visione di Monica Sarti, AD dell’azienda di famiglia cui è affidata la direzione creativa della linea “Accessorio”, che nasce dalla fusione di arte, fotografia e cultura. In primis, quella con Massimo Listri, fotografo, esteta, viaggiatore e cittadino del mondo, che vede i suoi scatti immortalati su tessuti morbidi che esaltano i colori e i dettagli di luoghi lontani, per indossare scenari da sogno, mix di arte e architettura.

Oppure quella con Paolo Fiumi, architetto e artista fiorentino, celebre per il suo stile elegante ma irriverente e noto per la sua abilità illustrativa nel trasformare mappe geografiche in fantastici storyboard e interpretare temi di natura sociale e ambientale; quella con Peter Beard Studio, artista, fotografo, diarista e scrittore americano che utilizza la fotografia come tela per creare opere d’arte e narrazioni attraverso l’aggiunta di fotografie storiche, effimeri, testo stampato, oggetti trovati, pagine di diario, sangue, inchiostro e acquerello; o ancora quella con il Museo del Tessuto di Prato, una tra le maggiori istituzioni europee dedicate alla valorizzazione del tessuto e della moda del presente e del passato.

Non poteva però mancare la capsule dedicata a “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry e il suo messaggio che invita a dare rilevanza alla sostanza e non all’apparenza. Queste preziose sinergie che ampliano l’orizzonte creativo di Faliero Sarti, alleando la tradizione e l’innovazione con il fascino di universi artistici differenti, fanno sì che ogni sciarpa diventi un’opera intrisa di un valore unico, bella da indossare e da possedere.

