Faliero Sarti racconta l’inverno. Sciarpe come tele d’autore

Faliero Sarti per la sua nuova collezione scrive un “racconto d’inverno” inedito, in cui arte, bellezza e natura trovano la loro narrazione visiva nei tessuti pregiati e nell’artigianalità che fanno del brand un’eccellenza italiana nel mondo degli accessori da oltre 70 anni e un punto di riferimento per chi predilige l’eleganza e lo stile senza tempo.

La collezione Autunno-Inverno 2025-26 è infatti, un viaggio emozionale che cattura fin dal primo istante grazie a texture raffinate, palette suggestive e stampe che raccontano storie di bellezza e cultura. Ogni sciarpa, quindi, è una creazione da leggere e interpretare e un frammento di identità che valorizza il corpo e la personalità di chi la indossa. Per la stagione del freddo, ogni capo trae ispirazione dalla natura, dall’arte e dalla magia dell’inverno, per diventare un’opera unica, connubio tra estetica e significato, innovazione e sostenibilità, maestria artigianale e lusso sofisticato.

Esempio ne sia la linea handpainted, che, realizzata su basi in morbido cashmere, diventa l’espressione concreta dell’artigianalità, grazie a tecniche manuali come pennellate, spugnature, maltinture, rullature e stampe serigrafiche, che rendono unico ogni pezzo, trasformandolo in un autentico capolavoro capace di evocare emozioni e suggestioni. Elemento ricorrente della collezione, la shape a triangolo, magistralmente interpretata dal capo che assurge a protagonista di stagione per la sua capacità di portare una nuova voce nel mondo degli accessori più esclusivi rileggendo i codici del fashion in una chiave di assoluta modernità e originalità: la sciarpa bandana.

Realizzata con basi di cashmere, lana vergine e mohair, si declina in una ricchissima gamma di proposte, da quella più classica e basic in tinta unita, a quella in tessuti lavorati fino a quella dipinta a mano con motivi floreali o con applicazioni di cristalli, paillettes e perline. A sublimare ogni capo, una palette cromatica che attinge alle sfumature dei giardini d’inverno, declinata in un susseguirsi di toni profondi e vibranti come bordeaux, magenta, verde intenso e blu notte.

A rendere ancora più speciale la collezione, le prestigiose partnership del brand con personaggi di spicco e istituzioni culturali, frutto della visione di Monica Sarti, AD dell’azienda di famiglia cui è affidata la direzione creativa della linea “Accessorio”, che nasce dalla fusione di arte, fotografia e cultura. In primis, quella con Massimo Listri, fotografo, esteta, viaggiatore e cittadino del mondo, che vede i suoi scatti immortalati su tessuti morbidi che esaltano i colori e i dettagli di luoghi lontani, per indossare scenari da sogno, mix di arte e architettura.

Oppure quella con Paolo Fiumi, architetto e artista fiorentino, celebre per il suo stile elegante ma irriverente e noto per la sua abilità illustrativa nel trasformare mappe geografiche in fantastici storyboard e interpretare temi di natura sociale e ambientale; quella con Peter Beard Studio, artista, fotografo, diarista e scrittore americano che utilizza la fotografia come tela per creare opere d’arte e narrazioni attraverso l’aggiunta di fotografie storiche, effimeri, testo stampato, oggetti trovati, pagine di diario, sangue, inchiostro e acquerello; o ancora quella con il Museo del Tessuto di Prato, una tra le maggiori istituzioni europee dedicate alla valorizzazione del tessuto e della moda del presente e del passato.

Non poteva però mancare la capsule dedicata a “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry e il suo messaggio che invita a dare rilevanza alla sostanza e non all’apparenza. Queste preziose sinergie che ampliano l’orizzonte creativo di Faliero Sarti, alleando la tradizione e l’innovazione con il fascino di universi artistici differenti, fanno sì che ogni sciarpa diventi un’opera intrisa di un valore unico, bella da indossare e da possedere.