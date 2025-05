Evviva i Comics Watch. Quando gli orologi si ispirano ai cartoon

di Marina Santin

Non è una tendenza passeggera, anzi, non accenna a diminuire. I comics watch, gli orologi ispirati ai fumetti sono un vero fenomeno, iniziato oltre un secolo fa, negli anni 30 del ‘900, con il Mickey Mouse di Ingersoll. E non sono nemmeno gadget per bambini, ma segnatempo sempre più curati nel design e nelle performance. A ribadirlo, le Case orologiere di ogni fascia di mercato, alta gamma compresa, che attingono ai personaggi cult dei cartoon per le loro creazioni.

Il grido di guerra di Zagor, accompagna l’omonimo Cronografo Zagor di Eberhard & Co. creato in edizione limitata (120 esemplari) per celebrare il 60° compleanno dell’eroe delle strisce di Sergio Bonelli Editore. Decisamente virile, sfoggia un quadrante con la sagoma nera in campo giallo dell’Uccello del Tuono e la lettera Z. Gérald Genta, invece, guarda a Topolino con Arena Retro Mickey Mouse Disney, in edizione limitata (150 pezzi). Sul quadrante rodiato a motivo soleil, l’iconico personaggio indica l’ora con le braccia.

Al fascino dei supereroi, si sa, è impossibile resistere. Non sono da meno gli orologi che gli rendono omaggio. Fossil, si ispira a The Flash e firma due modelli dedicati rispettivamente all’uomo più veloce al mondo e al suo nemico Anti-Flash. Entrambi in edizione limitata (999 esemplari), sono personalizzati dai tipici colori del fumetto, il rosso e il giallo, dal caratteristico fulmine e dalla lancetta dei secondi che riprende la sagoma dei due personaggi.

La collezione DC di Invicta, accoglie orologi dal design casual che sfoggiano le insegne di protagonisti dei fumetti come Batman, Superman, Black Adam, Wonder Woman e Flash. Laborastoum, invece, propone ben quattro collezioni di orologi artistici con quadrante miniato a mano: Ore Diabolik; Ore del Terrore, con le icone del fumetto noir (Kriminal, Satanik, Diabolik, Zakimort, Fantomas, Dylan Dog); SuperOre, dedicata ai supereroi, (Batman, Superman, Spiderman, Avengers, Wonder Woman, Thor, Flash) e Le Ore degli Eroi, riservata alle icone dei fumetti (Mandrake, Dylan Dog, Tex, Zagor, Martin Mystere, L’uomo Mascherato, Gordon Flash).

Nel 1950 veniva pubblicata la prima striscia di Charlie Brown, Snoopy & Friends. A festeggiare il loro 75° compleanno ci pensano due brand. In Timex x Peanuts, gli orologi Timex Standard, Legacy e Marlin Automatic incontrano i personaggi di Charles Schulz. In Swatch x Peanuts gli inconfondibili segnatempo colorati riprendono le avventure del famoso bracchetto e dei suoi amici.

A completare l’universo dei comics watch non potevano mancare i protagonisti della serie televisiva più amata, The Simpsons. Swatch la omaggia con un’intera collezione, declinata in segnatempo in technocolor con le immagini di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, più un modello Maxi di 2,10 m per un tocco di allegria anche a casa.