L’eredità artistica di Armani. “Ha vestito persone reali. Ispira i giovani stilisti”

Roma, 5 settebre 2025 – Per capire cosa possiamo ancora imparare oggi da Re Giorgio, abbiamo incontrato Enrica Morini – storica della moda, docente alla Iulm di Milano ed esperta di Made in Italy – per una conversazione sul lascito estetico ed etico dello stilista.

Lo stilista Giorgio Armani all'inaugurazione del negozio in Diagonal avenue di Barcelona (2003)

Morini, qual è la lezione più importante che Armani ci ha lasciato e che dovremmo tenere a mente ancora oggi?

“Forse l’agire con coerenza estrema in tutti i campi della moda in cui si è mosso. Ha inventato un vestire che ha dato sicurezza a tutti quelli che hanno impegni concreti e non devono né stupire né affascinare il mondo. Ha vestito i giovani, gli adolescenti, i bambini, gli sportivi, i divi da red carpet riuscendo a cogliere i desideri di ciascuno”.

Ci racconta perché una semplice giacca “morbida” è stata una rivoluzione così grande nella moda?

“Perché era la risposta perfetta a una domanda inespressa. Alla metà degli anni ’70 la generazione nata nel dopoguerra aveva finito l’università e si affacciava al mondo del lavoro. Per le donne era la prima volta. Il decennio precedente aveva rivoluzionato il modo di vestire degli adolescenti, che si presentarono a questo appuntamento senza gli abiti adatti. Serviva qualcosa che sostituisse i tailleur pastello di sartoria delle madri e le divise borghesi dei padri”.

Oggi si parla molto di “lusso tranquillo” e marchi come The Row o Lemaire puntano su una raffinatezza minimalista. Perché lo stile di Armani continua ad affascinare intere generazioni?

“Perché non sempre ci si vuole vestire o travestire per stupire o affascinare gli altri. In anni recenti si è sostenuto che i creatori di moda erano artisti e che realizzassero opere d’arte destinate ai musei e non alle persone. Credo che non sia vero. La moda deve sperimentare e anche sconcertare, ma se vuole sopravvivere deve sapere che il suo compito principale è vestire persone reali”.

Enrica Morini, storica della moda

Pensa che questo approccio non urlato funzioni ancora oggi, nell’era di Instagram e degli spot che gridano per attirare l’attenzione?

“Giorgio Armani, con il suo carisma e la sua azienda, è la dimostrazione che funziona ancora. Ma forse perché funzioni si deve avere alle spalle quella potenza. Certamente i social hanno reso facile una comunicazione che un tempo era difficile e costosa, ma temo che sia difficile farsi notare in una piazza in cui tutti urlano spesso banalità”.

Oggi che la moda corre velocissima, quale valore ha una visione senza tempo? Armani ci ha forse mostrato che la moda migliore è quella che non passa mai di moda?

“Come diceva Cocteau, “la moda è quello che passa di moda”. Scorrendo le collezioni di Armani ci si accorge di quanto siano cambiati i suoi modelli in questi cinquant’anni. Quella che non è cambiata è la filosofia: vestire le persone reali nella loro vita reale. E poi i principi di fondo: la sobrietà fatta anche di colori ben miscelati, la libertà di movimento, l’eleganza e perché no, la bellezza”.

C’è una continuità etica in certi marchi emergenti o consolidati, penso a Magliano, Sunnei o anche Msgm, che pur con linguaggi diversi sembrano interpretare quell’idea di “moda reale per persone reali”?

“Forse sì, ma è irrilevante. La grandezza di un creatore di moda sta nella capacità di interpretare il proprio tempo e di tradurlo in vestiti”.