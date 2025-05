Eleganza. Gmt-Master II. Rolex punta sul verde

Un sorso di eleganza, stile e classe senza tempo. Il soprannome Sprite (in riferimento alla celebre bibita analcolica gasata) deriva dal doppio colore della lunetta che si affianca alle colorazione Coke (nero e rosso), Pepsi (blu e rosso) e Batman (blu e nero). Stiamo parlando di un modello iconico. Di un orologio esclusivo e sempre riconoscibile, il Rolex Gmt-Master II. Questo nuovo modello per il 2025 – che permette di leggere l’orario su due fusi diversi – presenta una particolarità, ovvero il primo quadrante Rolex prodotto in ceramica, di colore verde. Il Cerachrom è il materiale scelto dalla maison svizzera non solo per la lunetta (bicolore, verde e nera) ma anche appunto per il quadrante interamente di colore verde.

La referenza dell’orologio è 126729VTNR, con cassa da 40mm e bracciale Oyster. A livello estetico, le differenze sono minime rispetto al modello precedente, fatta eccezione per il materiale e per il peso (più importante). La cassa mantiene i suoi classici 40 mm di diametro per 11,90 mm di spessore, con la caratteristica lunetta girevole bidirezionale in ceramica, qui proposta nella combinazione nero-verde e incastonata in oro bianco.

La grande novità comunque sta nel colore verde del quadrante, che infatti, è realizzato in Cerachrom, lo stesso materiale della lunetta, creando una continuità visiva tra l’interno e l’esterno dell’orologio: un dettaglio che lega armoniosamente il quadrante alla porzione verde dell’inserto; presenta la classica divisione bicolore, nero e verde, pensata per offrire una lettura chiara dell’ora e la possibilità di gestire addirittura un terzo fuso orario con grande facilità.

Il Gmt-Master II viene proposto con un bracciale Oyster tutto in oro bianco, completo di chiusura pieghevole Oysterlock e del sistema di estensione Easylink da 5 mm, che consente una regolazione rapida e precisa direttamente al polso. La cassa è completata da un fondello pieno, vetro zaffiro e con un’impermeabilità garantita fino a 100 metri. Il cuore dell’orologio è il Calibro 3285, un vero e proprio classico per Rolex che ha deciso di non cambiare. Anche perché parliamo di un movimento solido, preciso e perfettamente all’altezza del suo compito. Lavora a 28.800 alternanze l’ora, è dotato dell’efficiente scappamento Chronergy, della spirale Parachrom e degli ammortizzatori Paraflex.

Ma tra gli appassionati di Rolex un posto speciale è occupato dal ’Root Beer’, versione ancora più distintiva del Gmt-Master II, caratterizzata dalla particolare lunetta con le due metà del ciclo di 24 ore in colore marrone e nero. Un modello che è stato protagonista al salone Watches and Wonders 2025 grazie al suo esclusivo quadrante in ’ferro di tigre’. Si tratta di una roccia metamorfica composta da occhio di tigre, diaspro rosso ed ematite argentata. Un vero e proprio mix di minerali che crea un motivo unico con linee ricche di toni arancio-dorati e bagliori rossi. Le lancette e gli indici sono in oro rosa e visualizzano ore, minuti, secondi continui, datario a finestrella e un secondo fuso orario mediante caratteristica lancetta con punta a freccia.