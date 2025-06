Eleganza Bomboogie. Un impulso ’urban’ minimal e funzionale

Un equilibrio perfetto tra essenzialità del design, attitudine metropolitana, minimalismo funzionale e ricerca tessile. Potremmo definire così Urban Pulse, la collezione Uomo primavera/estate 2026 di Bomboogie che, parallelamente all’evoluzione del percorso del brand – sempre più orientato a proporre capi minimal ed eleganti, pensati per un uomo dinamico, contemporaneo e consapevole – è caratterizzata da un nuovo linguaggio stilistico che rilegge i classici del guardaroba in un’ottica contemporanea, con linee pulite e carattere deciso e grintoso.

Trench e shackets dal gusto tailored e parka e field raccontano l’heritage del brand attraverso un’estetica minimal e raffinata senza perdere di praticità; cappucci nascosti, zip termosaldate, coulisse regolabili e tasche multifunzione arricchiscono capi dell’estetica pulita; e la giubbotteria in pelle, nappa e suede torna protagonista ma con un approccio più leggero e versatile. Particolare attenzione è riservata a fit e vestibilità, con un focus sull’abbigliamento casual e quotidiano.

Camicie, t-shirt e pantaloni vengono ripensati per offrire tagli diversificati, adatti a diverse fisicità ed esigenze, con outfit dal Regular al Slim, fino al più ampio Comfy, e ben cinque diverse vestibilità per la gamma di pantaloni, completamente rinnovata e ampliata. Ricerca e sperimentazione convivono in equilibrio con l’identità urbana del brand nella scelta dei tessuti, che spaziano dal cotone/nylon twill fresco e leggero, alla felpa urbana per look rilassati, fino a tessuti tecnici con micro stampa all-over, spesso lavorati con trattamenti speciali, come il Super Old Wash, per valorizzare cuciture e costruzioni sartoriali, conferendo un aspetto vissuto e autentico.

Dettaglio che fa la differenza, ad arricchire la collezione, viene introdotta la bandana, un accessorio perfetto per aggiungere dinamismo e colore ai look urbani Bomboogie, firmati da una palette cromatica che intreccia neutralità sofisticata e toni intensi, pensata per valorizzare forme, materiali e trattamenti e declinata nelle sfumature del bianco ghiaccio, blu polveroso, verde oliva e sabbia caldo per uno stile moderno e al passo con i tempi.

Marina Santin