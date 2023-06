Ed è Barbie-mania, trend pop, femminile, ma anche ironico

A poco più di un mese dall'arrivo nelle sale italiane del film “Barbie” con protagonista Margot Robbie, affiancata da Ryan Gosling, e diretto da Greta Gerwig - la regista per intenderci di “Lady Bird” (2017) e “Piccole donne” (2019) - sui più popolari social l'hashtag “Barbiecore” è un'esplosione di tutorial e ispirazioni su come reinterpretare lo stile della bambola che, sebbene nata nel 1959, resta sempre sulla cresta dell'onda. Lungi dall'invecchiare, Barbie continua a fare breccia nei cuori della Generazione X e dei Millennials, che guardano con nostalgia agli anni dell'infanzia, e conquista anche la Generazione Z. Sarà per la voglia di leggerezza, per il desiderio di trovare rifugio almeno con la fantasia in un mondo a tinte rosa acido/fucsia, sta di fatto che la bambola della Mattel attira e unisce donne di generazioni diverse. Un fenomeno più che mai trasversale!

La tendenza decollata quest'anno è stata preconizzata dalle sfilate moda lo scorso anno

Pantaloni a rete trasparenti, glitter, top rosa big-Bubble, basta guardarsi intorno per le strade e la sera durante gli aperitivi per capire a colpo d'occhio che la “Barbie-mania” è già un fatto. Look iperfemminili, romantici e ironici, anticipati già da qualche stagione da celebrità e sfilate di moda. In effetti il film diretto da Greta Gerwig non è l'unico motivo per cui viviamo in un vero mondo di Barbie - ovvero "Barbie Land". Il fenomeno, nella moda, è una tendenza che è decollata definitivamente quest'anno, ma che era già stata preconizzata dalla collezione “Valentino Pink PP collection”, presentata nell'autunno 2022 e firmata dal direttore creativo della maison Pier Paolo Piccioli, che aveva pensato al «Rosa come manifestazione dell’inconscio e liberazione dalla necessità del realismo. L’accumulo di elementi rosa è tale da azzerare lo shock visivo per fare emergere, insieme, il carattere unico della persona, espresso da volto e occhi, e il lavoro sugli abiti». La collezione di Valentino prima, e le sfilate per la primavera estate 2023, poi, di Michael Kors, Versace, Dolce e Gabbana, per citarne alcuni, hanno preparato il terreno fertile per l'esplosione del trend e l'imminente uscita del film con Margot Robbie ha definitivamente consacrato l'atteggiamento "Let's go Barbie" recitato dal brano degli Aqua nel 1997.

Il fenomeno impazza anche tra le celebrità

E il trend “Barbicore”, a metà fra tra pop e kitsch-divertito non lascia indifferenti neppure le star. Lo stile è stato sfoggiato sui red carpet e sui social da icone di stile come Rosalia e Kim Kardashian, Gigi Hadid, Florence Pugh, Conan Gray, Billy Porter, Anne Hathaway e Dua Lipa. Puro “stile Barbie”, per esempio, per l'attrice della miniserie “La regina degli scacchi” e del film “The menu” Anya Taylor-Joy, che indossava una tuta da motociclista “all pink” alla proiezione del film "The Super Mario Bros - Movie", il primo aprile 2023 a Los Angeles e che, già nel 2021, sul red carpet del film "Last Night In Soho", in occasione del Festival di Venezia 2021, aveva indossato un abito rosa acido con tanto di cappellino con veletta realizzato da Maria Grazia Chiuri e firmato Christian Dior. Ha sfoggiato un outfit rosa big-bubble anche Hailey Bieber in occasione della Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2023 mentre l'attrice Anne Hathaway in piazza di Spagna a Roma in occasione della Valentino Haute Couture Fall/Winter 22/23 ha sfoggia un outfit Barbie Style su tacchi con zeppa altissimi. Chissà che l'anticipazione giocata sul terreno della moda della Hathaway non c'entri qualcosa con il fatto che proprio lei avrebbe dovuto interpretare la protagonista del film della Gerwig!

Di cosa non potremo fare a meno per un perfetto “Barbiecore style”?

Outfit rosa in tutte le sfumature per top, pantaloni, minigonne e abiti, ma anche scarpe, rigorosamente a punta e con tacco a spillo, e borsette. Trasparenze e luccichii diffusi sugli abiti ma anche sul corpo, con quell'effetto che ricorda un po' “Barbie luce di stelle”. La tendenza non si ferma qui: anche il make up è “all pink” e sta bene a tutte le carnagioni. Tutti i brand beauty hanno proposto nelle nuove linee blush, ombretti e lucida labbra nelle tonalità del rosa chiaro – luminoso e del fucsia. E, ultimo ma non ultimo, occhi puntati sulle chiome: il biondo non sta bene a tutte, ma spray glitterati e brillantini per capelli daranno a ogni outfit quel “Barbie-mood” leggero e divertito perfetto per le serate estive!