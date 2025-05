’Dirigibile Italia’: la storia. La Maison Perseo celebra l’epico viaggio

Un’avventura unica e memorabile. É quella della spedizione del Generale Umberto Nobile a bordo del dirigibile Italia alla volta del grande Nord. Obiettivo della missione infatti, esplorare il maggiore numero di regioni sconosciute del continente artico (comprese in una zona tra l’estremità settentrionale della Groenlandia e la Siberia) e raggiungere il Polo Nord per porvi la bandiera del nostro paese. L’impresa, tutta italiana, sebbene frutto di una preparazione tecnica all’avanguardia per quei tempi, finisce in tragedia a causa di una terribile bufera subito dopo avere conquistato il 24 maggio 1928 l’ambita meta.

E se all’epoca la vicenda aveva suscitato enorme clamore e ammirazione per l’innovazione tecnologica e per l’ideale avventuroso dei suoi protagonisti, ancora oggi la storia della spedizione affascina il pubblico, rappresentando nell’immaginario collettivo un simbolo di audacia, coraggio, determinazione e carattere ma anche di avanguardia e di grande tecnicità e prestigio.

Lo sa bene la Maison Perseo che, forte di un’expertise e di un background d’eccezione che le è valso il ruolo di fornitore di orologi per le Ferrovie dello Stato dal 1927, dedica a questa straordinaria esplorazione polare un orologio altrettanto speciale e ricco di fascino: Perseo Dirigibile Italia. Disponibile in edizione limitata (solo 75 esemplari numerati e corredati da un certificato di autenticità) è il frutto della perfetta sinergia tra le tecniche più avanzate ed esclusive dell’alta orologeria svizzera e il savoir faire, la tradizione e l’eccellenza tipiche del made in Italy, garanzia di esclusività ed eleganza atemporale.

A caratterizzarlo, un movimento Peseux 7056 a carica manuale, sinonimo di precisione e affidabilità estreme, la cassa in acciaio 316L e il vetro minerale bombato, particolarmente robusto e resistente a urti, graffi e usura. Esclusivo anche il cinturino in pelle che, realizzato interamente a mano in Italia, aggiunge un plus di carattere e personalità all’insieme rendendolo ideale da indossare in qualsiasi occasione, da quelle più sportive e informali a quelle più importanti.

Questo nuovo segnatempo, che arricchisce ulteriormente la gamma di proposte maschili della Maison, è la perfetta concretizzazione della filosofia che da sempre ispira tutte le sue creazioni: creare orologi da polso e da tasca meccanici dalle performance avanzate e di precisione Swiss Made, nel rispetto della tradizione e dell’artigianalità tipiche del nostro paese, facendo di eleganza e classicità e di un design e uno stile che superano la moda e le tendenze un elemento distintivo imprescindibile.

Marina Santin