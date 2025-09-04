Dietro le quinte di Armani: Roberta, la nipote di Re Giorgio che fa brillare le star

Nel grande racconto del successo del marchio Armani, tra le figure fondamentali si distingue Roberta Armani, nipote del celebre stilista Giorgio Armani, scomparso all’età di 91 anni. Classe 1970, nata il 18 ottobre, Roberta è molto più di un semplice membro della famiglia: è la responsabile delle relazioni con il mondo dell’intrattenimento e dei VIP e rappresenta un pilastro insostituibile all’interno della Maison.

Una donna tra moda e spettacolo

Roberta Armani è la figlia di Sergio Armani, fratello di Giorgio Armani. Cresciuta tra le vie di Milano, città simbolo della moda mondiale, ha frequentato l’Actor’s Studio di New York, sviluppando da giovane una spiccata sensibilità per il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, che oggi gestisce con grande professionalità nel suo ruolo.

Il ruolo chiave nelle relazioni pubbliche e VIP

Uno degli aspetti che ha reso Roberta indispensabile nell’universo Armani è la sua capacità di tessere legami solidi con attori, musicisti, registi e personaggi pubblici di tutto il mondo. È lei che garantisce al brand una presenza costante e autorevole sui red carpet, ai festival, agli eventi di gala e nelle collaborazioni più prestigiose. La fiducia che lo zio Giorgio riponeva nella nipote era totale, tanto che la considerava un’estensione essenziale del suo lavoro, colei che interpreta e trasmette lo spirito del marchio nelle relazioni pubbliche.

Lauren Hutton, Roberta Armani, Cate Blanchett, Giorgio Armani e Julia Roberts al Fashion Awards 2019 a Londra

Una vita privata vissuta con discrezione

Nonostante la notorietà della famiglia, Roberta ha cercato di mantenere una vita privata il più possibile riservata. Nel 1997 ha sposato Angelo Moratti, erede di una delle più importanti dinastie industriali italiane. Il matrimonio è durato fino al 2007. Successivamente, ha avuto una relazione con Vittorio Brumotti, noto inviato televisivo, e oggi è legata a Giuseppe Vicino, atleta olimpico nel canottaggio.

Un prezioso legame con lo zio Giorgio

Roberta Armani ha spesso sottolineato in interviste il grande affetto e rispetto che la lega allo zio Giorgio Armani. Un rapporto basato sull’amore, sulla fiducia e sull’ammirazione reciproca che è stato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la sua carriera.

Il futuro e l’eredità in azienda

Oggi Roberta fa parte del consiglio di amministrazione del gruppo Armani, accanto a sua sorella Silvana e ad Andrea Camerana, nipote dallo zio materno di Giorgio Armani, fungendo da garanti della continuità e della governance familiare. La strategia di successione studiata da Giorgio Armani prevede un’organizzazione che limiterà i conflitti fra eredi, assicurando stabilità e coesione, con rigide regole sulle fusioni e sull’impossibilità di quotare il gruppo in borsa per i primi cinque anni.

Roberta, con la sua esperienza e il suo ruolo chiave nei rapporti con il mondo dello spettacolo e della moda, rappresenta un elemento chiave per accompagnare il marchio Armani verso nuove sfide mantenendo intatta la sua prestigiosa immagine internazionale.