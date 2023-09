Diego Dolcini sui tacchi alti a Venezia 80: “Ora non fanno più male”

Venezia, 3 settembre 2023 – Dopo aver creato tantissime calzature per famosi brand di moda, su tutti Gucci con la famosa collaborazione con Tom Ford, ecco che lo stilista Diego Dolcini ha deciso di indossare in prima persona un paio dei suoi famosi tacchi a spillo per dimostrare che si può sconfiggere il dolore e il fastidio delle scarpe alte col brevetto da lui stesso creato. E lo ha fatto ieri sera insieme ad un’amica come Lucrezia Lante della Rovere indossando lo stesso paio di sandali con 11 cm di tacco sul red carpet del film The Palace di Roman Polanski presentato fuori concorso all'80esima Mostra del Cinema di Venezia. Un modo ironico e divertente per parlare di un problema serio ed annoso e per raccontare come la ricerca abbia fatto passi da gigante.

Diego Dolcini indossa sandali con tacco alto 11 cm, sul red carpet alla mostra del Cinema di Venezia

Alto 183 cm, da giovane per 10 anni giocatore di pallacanestro con il ruolo di playmaker, lo shoe designer celebre per le sue calzature sottili con tacchi vertiginosi ha collaborato per le più belle collezioni di scarpe di marchi come Gucci e Dolce & Gabbana, ha voluto sperimentare di persona l'efficacia di Gait-Tech®, il dispositivo brevettato per scarpe con tacchi alti, altissimi ma anche estremi che non fanno male.

Ha quindi fatto confezionare in taglia 43 un paio di sandali allacciati alla caviglia in pelle nera con 11 cm di tacco della collezione Diegodolcini per Gait-Tech® che verrà presentata a fine ottobre 2023. Lo stesso modello, però taglia 39 e in pelle laminata oro, è stato preparato per l'attrice romana. Dentro le solette di entrambi i sandali è stato inserito lo speciale dispositivo presentato lo scorso gennaio al Ces (Consumer Electronic Show) la più grande fiera tecnologica al mondo dedicata all'elettronica di consumo, il paradiso delle invenzioni.

“Sto lavorando da quasi due anni con gli inventori di Gait-Tech® per tradurre il sogno in realtà – ha detto Dolcini, mago della calzatura nato a Napoli e vissuto anche a Bologna e a Parigi – a Venezia provo sui miei piedi quel che i dati di laboratorio e il vasto campione di donne su cui abbiamo testato il device ci dicono da mesi: i tacchi non fanno più male”.

Lucrezia per l’occasione ha indossato un abito da sera in velluto di seta amaranto de La Jolie Fille, con gioielli di Lucia Odescalchi. Per Diego Dolcini uno smoking firmato Kiton, eccellenza della moda maschile italiana e internazionale.