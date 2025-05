Dextera Asymmetric. Eleganza quotidiana

Un viaggio indietro nel tempo e nello stile. Il Dextera Asymmetric di Swarovski è un orologio-gioiello tutto da indossare, dedicato alla donna moderna e dinamica che vuole essere sempre elegante in ogni momento della sua giornata. Un segnatempo accattivante e accessibile (info e prezzi su www.swarovski.com) che trae ispirazione dagli orologi classici di epoca vintage. Il design da 29 mm in acciaio inossidabile è completato in tonalità oro e impreziosito in modo creativo da un pavé di cristalli Cry su metà della lunetta e metà del bracciale.

Il quadrante minimalista presenta un effetto con motivo sunray ed è accentuato solo da tre indici delle ore in cristallo e dal logo cigno a ore 12. Va sottolineato che per la creazione di questo orologio sono stati utilizzati 203 cristalli, incluso il singolo cristallo incastonato nella corona. Questo orologio – rigorosamente Swiss Made – è resistente all’acqua fino a 50 metri ed è una pura espressione della raffinatezza che da sempre Swarovski ha nel suo Dna.

Egidio Scala