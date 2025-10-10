Debutto a Parigi. Poesia, luce e tecnologia in passerella

Venerdì 10 Ottobre 2025

10 ott 2025
ANTONIO MANCINELLI
Un debutto che sancisce un lusso romantico e visionario, capace di unire tecnologia, materia e sentimento. Per la primavera-estate 2026, Gensami debutta a Parigi celebrando una femminilità audace e poetica, ispirata alla sua fondatrice Miruna Gheordunescu, imprenditrice e visionaria. L’innovazione assoluta sono i gioielli modulari in maglia — collane, manicotti, polsini — che si staccano e si ricompongono trasformando l’abito in scultura e la maglieria in gioielleria contemporanea. La seta, protagonista assoluta, vibra tra trasparenze e strutture, leggerezza e forza, in una tavolozza di bianchi, neri, grigi metallici e gialli minerali. Il celebre “Yellow Thread”, filo del cuore e segno distintivo del brand, attraversa ogni look come raggio di sole.

La collezione è pensata per una donna moderna e amante dell’eleganza tutta esclusivamente Made in Italy. In ogni capo raffigura, attraverso moderne tecniche di maglieria, un raggio di sole: elemento da sempre insito nel DNA del brand. Presente su tutti i capi, non è solo un dettaglio che accompagna e racconta la storia e l’identità di Gensani, ma ha anche un profondo significato: simboleggia il ruolo che hanno le persone care nelle nostre vite.

A. M.

