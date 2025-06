Curiosità e passione. Pitti apre alla creatività del mondo intero

Mettere assieme ogni nuova edizione di Pitti Uomo è un lavoro attento di selezione e di curatela della manifestazione. Alla base di questo lavoro ci sono curiosità, esperienza e passione, ingredienti che a Pitti Immagine – e personalmente in questi trent’anni di percorso nel mondo della moda – cerchiamo da sempre di alimentare reciprocamente. Poi sono fondamentali i viaggi e lo scouting; incontrare di persona stilisti e fondatori di brand, referenti di organizzazioni internazionali che promuovono la moda in quel paese.

Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali. Anche a questo Pitti la Fortezza da Basso si trasforma in un planisfero di creatività e di lifestyle: non solo per l’alto tasso di internazionalità dei suoi protagonisti (dei 740 brand che espongono il 45% proviene dall’estero), ma anche per la serie di progetti internazionali che andranno in scena.

La novità assoluta è Code Korea, il focus su moda e creatività dalla Corea del Sud che presentiamo assieme a Kocca Korea Creative Content Agency. La Corea è un paese che ha tanto da offrire: la ricchezza della sua scena culturale ed estetica è un vero e proprio soft power contemporaneo – cinema, musica K-pop, serie K-drama e webtoon, libri – e anche la moda rappresenta un forte territorio di sperimentazione. Alla Polveriera si possono vedere le collezioni di 8 brand coreani, ognuno innovatore nel suo preciso stile. E nel programma di eventi speciali avremo un Guest Designer che viene proprio dalla Corea, (PAF) Post Archive Faction.

Siamo poientusiasti di un’altra edizione di Scandinavian Manifesto, area speciale dedicata ai brand dalla Scandinavia. La nostra collaborazione con CIFF, organizzatore di saloni a Copenaghen, porta sempre con sé una selezione di marchi di alto livello e con una forte connotazione design, tipica della scena nordica. Accanto a questa torna il progetto J∞QUALITY dedicato all’eccellenza tessile e di abbigliamento dal Giappone, curato dalla Japan Apparel and Fashion Industry Association (JAFIC), con la curatela prestigiosa di un’icona di stile com Mr.Hirofumi Kurino.

Senza dimenticare la partnership consolidata che porta in Fortezza i designer di China Wave, che realizziamo assieme a CHIC e China National Garment Association, un distillato del contemporary menswear da un’altra delle frontiere creative dell’Asia, che riserva sempre belle scoperte. E poi la selezione dei 24 brand francesi promossa da Promas French Menswear Fédération, e per la prima volta in Fortezza la partecipazione di ICEX – Istituto Spagnolo per il Commercio Estero, che sotto l’ombrello del marchio Spain Fashion promuove le nuove collezioni di oltre 20 aziende spagnole.

In Fortezza va in scena anche Angel for Fashion, uno speciale showcase da scoprire e sostenere che porta all’attenzione della nostra community internazionale tre brand ucraini emergenti - Gudu, Gunia Project e Theo – in collaborazione con Angel for Fashion, piattaforma di e-commerce che sostiene la moda ucraina. Dunque riflettori accesi su una scena giovane e con tanta voglia di guardare al futuro nonostante la guerra.

*Direttore Commerciale e Sviluppo

di Pitti Immagine