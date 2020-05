Moda 100% digitale, tutto rigorosamente online. La fase dell’emergenza ha prodotto una rivoluzione che ha interessato anche la comunicazione e l’immagine del mondo del fashion. Ora ci si domanda fino a quando il nuovo sistema durerà e in che modo si ritornerà alla “normalità”. Bandite le campagne pubblicitarie coi grandi fotografi, dimenticate le location faraoniche, tutto si è trasformato. Ed ecco che Valentino lancia la campagna Valentino Empathy arruolando un pool di top model che si fanno fare un po’ artigianalmente o da sole gli scatti, indossando i vestiti dell’ultima collezione per il prossimo inverno che ha sfilato i primi di maggio a Parigi. L’idea è del direttore creativo Pierpaolo Piccioli che ha deciso di devolvere quanto risparmiato con questo sistema all’Ospedale Spallanzani di Roma: all’appello di Valentino hanno risposto anche la top model italiana che oggi va per la maggiore Vittoria Ceretti e una veterana nonché amica della maison romana Naomi Campbell, il cantante Ghali e la sua fidanzata Mariacarla Boscono, Christy Turlington, Laetitia Casta e il giovanissimo Anwar Hadid che fa il modello come le sorelle Gigi e Bella Hadid.

Eventi modaioli ma anche e soprattutto nuovi modelli di business per favorire gli acquisti potenziando l’online delle aziende. Che stanno riprogrammando tutto come nel caso di Eleventy, brand che ha come fondatore e direttore creativo per le collezioni maschili Marco Baldassari che lavora con un network di 94 imprese artigiane sparse in Italia che hanno permesso all’azienda di essere già pronta con la collezione dell’estate 2021, con immediata campagna vendite. Fermi gli shooting per le campagne pubblicitarie per la pandemia: Eleventy stava progettando il set al Lago di Braies, ora scatterà nello showroom a Milano.

C’è poi chi come l’ex direttrice di Vogue Francia Carine Roitfeld decide di dare vita a uno show battezzato CR Runway With Anfar, sfilata digitale con tante star a farsi immortalare con i loro vestiti personali nelle proprie abitazioni tra salotti e terrazze, corridoi e guardaroba, dirette nello styling dalla stessa Carine. L’effetto finale è un po’ noioso, ma l’esperimento ha avuto migliaia di visualizzazioni. Del resto ha ingaggiato Natasha Poli, Adriana Lima, Eva Herzigowa, Kim Kardashian West e ha portato come testimonial favoriti Riccardo Tisci, Maria Grazia Chiuri, Silvia Venturini Fendi e la stella del giovane stilismo francese Jacquemus.