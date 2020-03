Milano, 11 marzo 2020 - I marchi del Gruppo Kering in aiuto dell'Italia in questo terribile momento di contagio per Coronavirus. A testimonianza dell'importanza e del ruolo chiave della nostra manifattura per il colosso del lusso guidato da Francois Henri Pinault. E così marchi del Gruppo hanno unito le proprie forze per sostenere gli sforzi nell’arginare la diffusione delle infezioni da Covid-19.

Kering, i suoi marchi italiani e tutti quelli con rilevanti attività nel Paese (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Kering Eyewear e Pomellato) effettueranno una donazione pari a 2 milioni di euro totali. I fondi saranno destinati ad alcune delle principali realtà ed organizzazioni sanitarie del Paese localizzate in quattro aree dove il Gruppo e i marchi sono maggiormente presenti, ovvero nelle regioni della Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Kering esprime la propria vicinanza a tutti coloro che sono colpiti dalla diffusione di tale virus.

Per la Toscana sarà beneficiaria della donazione l'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Careggi. Nell'hinterland fiorentino sono concentrati molti laboratori specializzati per la produzione delle borse e della piccola pelletteria dei grandi marchi di proprietà del gruppo guidato da Pinault.

Kering sostiene e promuove lo sviluppo di alcune tra le più rinomate Maison di moda, pelletteria, gioielleria e orologi: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux e Kering Eyewear. Kering pone la creatività al centro della sua strategia, permettendo così alle Maison di spingere sempre più in là i limiti dell’espressione creativa per plasmare un lusso sostenibile e responsabile per il futuro. Ecco il senso del nostro motto: “Empowering Imagination”. Nel 2019 Kering ha dato lavoro a circa 38.000 dipendenti e ha realizzato un fatturato di 15,9 miliardi di euro.