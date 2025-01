Collezione invernale a tutta artigianalità

Pitti Uomo 2025 si prepara ad accogliere Voile Blache con la collezione Fall-Winter 2025-26 in cui l’innovazione stilistica si fonde alla sapiente artigianalità. Spiccano i modelli iconici Qwark e Club che reinterpretano gli stilemi estetici del brand con uno sguardo più contemporaneo. Qwark, dal design anni ’80, sfrutta i volumi maxi e i dettagli unici come la suola EVA, lavorata a mano, che offre un’estetica in cui l’audacia si abbraccia alla funzionalità.

Il gioco di colori evanescenti e le linee dinamiche la rendono una scelta perfetta per chi cerca uno stile unico e versatile. La linea Club (in foto), invece, mostra il risvolto più innovativo e tecnico del marchio. Scarpe dal volume blod, colori decisi e gusto tecn sono le caratteristiche che animano la linea. Per la collezione autunno-inverno, Club decide di sorprendere ulteriormente, introducendo forme innovative e dettagli che esaltano la versatilità e l’eleganza casual delle calzature. I due modelli rispecchiano perfettamente la filosofia aziendale che punta tutto su manodopera, ricerca dei materiali, attenzione al comfort, per disegnare scarpe adatte a ogni contesto.

E.D.