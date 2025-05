Classico o sportivo. Tutti i colori della femminilità

di Amelia Zacco

Ode al colore, alle sue sfumature, in orologeria interpreti di una femminilità che ha voglia di osare. Ora è più classica, ora più sportiva, toni sobri che sfiorano le corde della formalità, toni che non ti aspetti ma che sono un piacevole guizzo cromatico che non cede a compromessi sull’eleganza. Ma vediamo alcune delle novità più interessanti del panorama orlogiero.

Patek Philippe è un’abile maestra nel gioco delle tinte forti e lancia la sfida con un intenso azzurro per la Ref. 7010G della collezione Ladies Nautilus. Il quadrante laccato è ornato dal tipico motivo a onde ed è illuminato dai diamanti incastonati sulla lunetta della cassa da 32 mm in oro bianco. Il cinturino in materiale composito, motivo tessile, riprende la nuance azzurra del quadrante (42.650 euro, patek.com).

Rilancia Hublot con il rosa del Big Bang One Click Joyful: 36 zaffiri rosa incastonati sulla lunetta in pendant con il cinturino in caucciù. La cassa è in acciaio e misura 33 mm di diametro; movimento a carica automatica. Pietre preziose e colore hanno così aggiunto carattere e personalità all’icona della Maison (14.700 euro, hublot.com).

Rolex aggiunge un nuovo tono al suo Oyster Perpetual, noto per la varietà e l’originalità dei suoi ’volti’, con quadranti laccati dalle sfumature pastello, delicate e leggere al tempo stesso. Come per esempio il lavender del modello in acciaio Oystersteel con cassa da 28 mm (5.900 euro, rolex.com).

Chopard si lascia conquistare dalla magia di un cielo stellato: per il suo L’Heure du Diamant Moonphase sceglie un quadrante in vetro di avventurina, un’ampia apertura a mezzaluna ospita le fasi lunari. A illuminare la scena, i diamanti che circondano le fasi lunari e punteggiano gli indici delle ore. Anche i diamanti sulla lunetta e sulle anse contribuiscono a questo spettacolo celeste, mentre un diamante taglio briolette impreziosisce l’incastonatura nella corona. In oro bianco etico la cassa misura 35,75 mm (111.500 euro, chopard.com).

Il suo nome è già magia: Serenade Luna, l’orologio di Glashütte Original che ci proietta nell’atmosfera di una notte da sogno con il quadrante blu scuro dalla raffinata finitura soleil, cui chiedono di essere ammirate le fasi lunari: la luna piena è visualizzata in madreperla naturale, mentre il cielo senza luna è in madreperla Tahiti grigio scuro, impreziosita da piccole stelle lucenti. In oro rosso con diamanti, ha cassa da 32,5 mm (24.600 euro, glashuette-original.com).