Forte dei Marmi, 29 luglio 2019 - Un successo annunciato, un successo confermato la Celebrity Fight Night di ieri sera a Forte dei Marmi con la Andrea Bocelli Foundation e il Mohammad Ali Parkinson che hanno raccolto fondi per le loro iniziative benefiche, prima tra tutte la messa in sicurezza e il recupero dell'Accademia Musicale di Camerino, progetto culturale di alto livello che vede coinvolti anche il Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e il Quotidiano.net. I giornali cartacei e online del Gruppo Poligrafici Editoriale guidato dall'Editore Andrea Riffeser Monti dopo l'impegno per la ricostruzione della scuola di Muccia, sempre nelle Marche, saranno ancora una volta al fianco della Fondazione di Andrea Bocelli a beneficio della formazione dei 160 studenti dell'Accademia di Camerino lesionata dallo sciame sismico del 2016, energie che uniranno ancora di più i nostri quotidiani sempre in prima linea sul territorio.

Ed è stato tanto l'entusiasmo e la partecipazione convinta dei 640 ospiti del gran gala di ieri sera a Villa Bocelli, sul lungomare di Forte dei Marmi col grande tenore e la moglie Veronica a fare gli onori di casa ai magnati e imprenditori e filantropi arrivati da tutto il mondo. Molti gli invitati del main sponsor, lo stilista e imprenditore Stefano Ricci presente all'evento della ABF con la moglie Claudia e i figli Filippo, direttore creativo del gruppo Ricci e dell'Antico Setificio Fiorentino acquisito nel 2010, e Niccolò Ricci al tavolo con la moglie Elisabetta tutta di bianco vestita come gli altri ospiti ma con un tocco d'oro e con un divo come Matt Dillon con la fidanzata italiana Roberta Mastromichele.

Durante l'asta benefica per l'Accademia Musicale di Camerino la Fondazione Bocelli ha raccolto 1 milione e 100.000 euro, e sono stati battuti gioielli, opere d'arte, eventi, tre abiti d'alta moda maschile di Stefano Ricci, e altre preziosità. Momento clou della serata all'insegna del total white (splendida Veronica Bocelli in abito sontuosamente moderno di Ermanno Scervino, come pure Carol Alt al tavolo di Stefano Ricci con un vestito di pizzo sangallo e quei suoi mitici occhi blu) l'esibizione di Andrea Bocelli con alcuni dei suoi brani memorabili e molta emozione durante il duetto col figlio Matteo Bocelli, 23 anni di pura bellezza e simpatia, che in poco tempo si conferma sicuro di sé tanto che il padre soddisfatto alla fine dello show gli ha detto: "Bravo Matteo!", regalandogli un forte abbraccio. Applausi a non finire per Tony Renis che si conferma il mattatore di sempre mentre saluta la brava presentatrice della serata conclusiva della Celebrity Fight Night Jo Champa.

Appuntamento all'anno prossimo forse con un'edizione a Londra e poi nel 2021 sarà la volta di Venezia.

