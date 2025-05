C’è anche l’alta tecnologia dell’Amazfit Active 2 dietro i successi di Jasmine

Come si è preparata Jasmine Paolini per trionfare al torneo WTA 1000 di Roma? Con determinazione, talento… e la tecnologia giusta. La tennista italiana ha utilizzato lo smartwatch Amazfit Active 2 per monitorare ogni fase della sua preparazione fisica in vista della storica vittoria.

Quando ha sollevato la coppa, le emozioni erano alle stelle: il suo battito cardiaco ha toccato i 150 bpm, un picco sorprendente considerando che, durante la sessione di allenamento pre-finale, aveva registrato una frequenza cardiaca media inferiore. La sua frequenza cardiaca massima (HR max) di 192 bpm è stata raggiunta nei momenti più intensi del match.

Chi conosce Jasmine Paolini sa che il rovescio è il suo colpo distintivo : potente, preciso e fondamentale nel suo gioco difensivo. A Roma, si è rivelato decisivo. Unito alla sua straordinaria agilità, le ha permesso di prendere il controllo del campo e dominare le avversarie fino alla vittoria finale. Grazie all’Amazfit Active 2, Jasmine ha potuto ottimizzare la sua preparazione in ogni dettaglio: misurando gli sforzi, analizzando le prestazioni e adattando gli allenamenti in tempo reale. Un perfetto equilibrio tra sport e tecnologia, che l’ha accompagnata fino alla vetta del tennis mondiale.

Amazfit, marchio leader a livello mondiale nel settore degli indossabili intelligenti focalizzati sulla salute e sul fitness, fa parte di Zepp Health (NYSE: ZEPP), un’azienda di tecnologie per la salute. Offrendo un’ampia scelta di smartwatch e fasce, il marchio Amazfit ha come slogan ’Discover Amazing’ e incoraggia le persone a rompere le proprie barriere e a superare le aspettative trovando la gioia in ogni momento. Amazfit è alimentato dalla piattaforma proprietaria di gestione della salute di Zepp Health, che fornisce informazioni e indicazioni basate su cloud e utilizzabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di benessere.

Grazie all’eccezionale maestria, gli smartwatch Amazfit hanno vinto numerosi premi di design, tra cui l’iF Design Award e il Red Dot Design Award. Lanciato nel 2015, Amazfit è oggi apprezzato da milioni di utenti. I suoi prodotti sono disponibili in più di 90 paesi nelle Americhe, EMEA e APAC. Per ulteriori informazioni su Amazfit, visitare il sito www.amazfit.com