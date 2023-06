Calendario Pirelli 2024: un inno all’Africa firmato dall’artista ghanese Prince Gyasi

Milano, 29 giugno 2023 – Il Calendario Pirelli 2024, sempre attento ai linguaggi della fotografia, sarà scattato per l’edizione 2024 dal creativo ghanese Prince Gyasi, nato ad Accra nel 1995 che ha scattato la sua prima foto quando aveva 16 anni usando un vecchio iPhone. Negli scatti del giovane artista Prince Gyasi un nuovo linguaggio che trasmette energia positiva e messaggi potenti, che parla anche alle nuove generazioni. Il suo lavoro rivela un'estetica originale: è un viaggio nel colore all'interno di un mondo dalle caratteristiche uniche. Un inno vero all’Africa, alle sue genti, alla sua cultura, con un cast iteramente composto di afroamericani guidato da un’icona come Naomi Campbell.

“Sono onorato che Pirelli mi abbia dato l'opportunità di esprimere i miei pensieri, sentimenti ed emozioni sulla loro tela per il 50° Calendario - dice l’artista visivo autodidatta Prince Gyasi - Essere il primo artista africano e nero dietro il Pirelli Cal per il 2024 mi ha dato la possibilità di mettere in luce alcune delle persone che mi hanno ispirato nel corso degli anni da bambino e da adulto. Rappresentazione e cultura sono molto importanti per me, quindi, per la prima volta nella storia del Calendario, ho deciso che parte del progetto si svolgerà nel mio paese, il Ghana", conclude l’artista.

“Pirelli è da sempre attenta al linguaggio della fotografia e alla sua evoluzione. Vediamo negli scatti del giovane Prince Gyasi un nuovo linguaggio che trasmette energia positiva e messaggi potenti, che parla anche alle nuove generazioni. Il suo lavoro rivela un'estetica originale; è un viaggio nel colore all'interno di un mondo dalle caratteristiche uniche”, spiegano dalla direzione artistica del Calendario Pirelli.