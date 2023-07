Boxer, la nuova tendenza in fatto di shorts

Alzi la mano chi non ha mai indossato dei boxer da uomo per una giornata all'insegna del comfort. Bene, per tutti gli affezionati dello stile “chill” e dei capi genderless, finalmente arrivano conferme dal mondo del fashion: i boxer non solo non sono più una prerogativa maschile, ma non sono nemmeno più un indumento da tenere nascosto sotto i pantaloni o nel cassetto della biancheria. In lotta con slip e trunks quando si parla di biancheria intima maschile, i boxer stanno vivendo una nuova vita grazie al loro ingresso nel guardaroba femminile.

Comodità e freschezza per tutte le tasche

Complice l'ondata di caldo che ogni anno aumenta e colpisce il mondo intero, l'esigenza dell'estate, in fatto di look, è trovare un abbigliamento che permetta di muoversi liberamente senza soffrire troppo le elevate temperature. Gonne e vestiti in cotone e lino sono sempre grandi alleati, lo stesso vale per gli shorts in tessuto o in denim, ma la tendenza dell'anno alleggerisce ancor di più il guardaroba. Realizzati in cotone, più leggeri e ariosi rispetto a qualsiasi altro tipo di pantaloncino, i boxer si guadagnano il primo posto tra i capi estivi nella classifica in fatto di comodità e freschezza. Non è tutto. Non si parla infatti di tagli ricercati, nella gran parte dei casi, i modelli in circolazione sono i classici che si comprano nel reparto uomo di qualsiasi negozio, dalle grandi catene alle piccole boutique.

Ispirazione e consigli

Oltre all'esigenza di comfort, l'idea potrebbe essere ricondotta a una vecchia sfilata di Miu Miu che per la collezione primavera/estate 2022 ha proposto boxer che spuntavano dalla vita di gonne e pantaloni femminili. L'intimo in questione non è esattamente accessibile a tutte le tasche ma si può facilmente ovviare al problema. Stylists ed esperti di moda consigliano, infatti, di acquistare i comuni modelli in commercio. Il consiglio fondamentale, che siano in cotone e che abbiano i bottoni sulla chiusura, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Tuttavia, per chi non si sentisse a proprio agio a camminare per la città con questo tipo di taglio, molti marchi sia di intimo che non, hanno realizzano una linea di boxer tutta al femminile. Una scelta di marketing sicuramente vincente, dal momento che le vendite di boxer da donna confermano il trend del momento. La scelta binaria non è però tutto e, per andare incontro all'esigenza genderless, nascono linee adatte a tutti, come quella lanciata da Speltham. Boxer unisex, a prezzi competitivi, in svariati colori e nella maggior parte delle taglie, acquistabili comodamente online. Rispetto al modello prettamente maschile il taglio cambia leggermente, la gamba si allarga e si arricchisce di uno spacco laterale per una vestibilità più morbida, mentre il pannello posteriore scompare per un aspetto più elegante.

Come abbinarli

A dettare le regole della moda, per i più, sono spesso le celebrieties e i social. Anche in questo caso non mancano apparizioni di star in boxer, è il caso di Kendal Jenner, Chiara Ferragni e Bella Hadid, mentre i video tik tok su come indossare il trend dell'estate hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. Proprio come la libertà che ne deriva dall'indossarli in qualunque momento della giornata, anche gli abbinamenti sono totalmente senza regole. Dalla semplice t-shirt per un look ultra casual, ad un tank top con camicia aperta o una camicia oversize abbinata con sandali bassi per qualcosa di un po' più ricercato, fino all'accoppiata con décolletées sia alte che basse, look perfetto per aperitivi, pranzi, cene e notti estive all'insegna dello stile e del comfort. Per tornare a ciò che sembra aver dato l'ispirazione a questo trend, infine, non manca l'abbinamento che riprende l'idea di Miu Miu, con boxer che spuntano da gonne e pantaloni.