Blazer donna e uomo: un classico intramontabile per la moda unisex

Un capo evergreen sia negli armadi femminili sia in quelli maschili, rivisitato e reinventato a ogni stagione da griffe e stilisti. Stiamo parlando del blazer, tanto semplice quanto essenziale per dare un tocco di classe a molti outfit in ogni periodo dell’anno e nelle occasioni più disparate.

Che cos’è il blazer

Il blazer è un capospalla simile alla classica giacca, ma tagliato in maniera più casual: di solito è sfoderato e non imbottito e non presenta risvolti cuciti. È nato in Inghilterra nell’Ottocento. E, inizialmente, è stato creato per l’abbigliamento maschile sportivo: veniva indossato, infatti, dai canottieri di Oxford e Cambridge ed era più simile a una giacca a vento, decorata con motivi particolari o a righe in base ai club nautici di appartenenza. Nei decenni si è evoluto e oggi è molto presente anche nei look femminili. Versatile e funzionale, è diventato un perfetto capo unisex, un punto di riferimento per essere al passo coi tempi, con eleganza e sobrietà.

Trend primavera/estate 2023

Come nelle ultime stagioni, anche per la primavera/estate 2023 sono per lo più proposti modelli over-size, caratterizzati da volumi ampi e spalle strutturate, da indossare con pantaloni stretti. I modelli slim fit, sartoriali e doppiopetto, invece, possono essere accostati a pantaloni eleganti dritti. Per sdrammatizzare questo capo basta mettere sotto una T-shirt bianca o indossarlo con un paio di jeans o camicia denim.

Colori e motivi

Le tinte più comuni, tanto sul fronte maschile quanto su quello femminile, sono quelle classiche: bianco, nero, blu navy, antracite, tortora, sabbia, grigio chiaro, beige. Si possono però trovare anche colori più vivaci, soprattutto per questa stagione, dai colori pastello (rosa cipria, azzurro cielo, glicine, salvia) a quelli fluo (giallo, arancione, verde, fucsia). I motivi classici più ricorrenti sono i quadretti Vicky e le righe sottili, ideali per un’aria più bon ton.

Versioni più contemporanee

Per la primavera il cotone è uno dei tessuti più richiesti. Tuttavia per questa stagione vengono proposti anche diversi modelli in pelle o con stampe animalier. Le versioni più estive di questo capospalla sono quelle a grammatura più leggera e con stampe fantasia o a fiori o, ancora, con l’applicazione di bottoni-gioiello, strass e paillettes. Per la sera ci sono anche eleganti proposte in satin, raffinati e lucenti.

Come scegliere quello giusto

- Se si ha la parte del corpo inferiore un po’ più pronunciata rispetto al busto, sarebbe meglio non indossare blazer troppo lunghi, che rischiano di accorciare la figura e di mettere ancora più in rilievo forme già accentuate. - Se si hanno spalle importanti, sarebbe preferibile evitare i capispalla troppo strutturati, soprattutto quelli con spalline imbottite. - Il doppiopetto valorizza maggiormente le figure minute e sottili con poche forme. - Se si ha una linea armoniosa con un punto vita da far risaltare, possono andare bene i modelli aperti sul davanti o mono-bottone.

Uso della cintura

Per gli accessori in abbinamento, se per esempio si indossa un modello over-size o un blazer dress si può mettere una cintura sopra il capospalla abbinandolo a pantaloni, gonne lunghe o corte o ancora jeans. Se sotto si indossa un tubino, si può segnare il punto vita con un cinturino direttamente sull’abito.