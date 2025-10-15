Lo sfogo di Bianca Balti: “Ho chiesto di sfilare al Victoria’s Secret fashion show, mi hanno detto no”

Milano, 15 ottobre 2025 – Mentre si alza il sipario sul ritrovato show di Victoria’s Secret, le parole di una top model gettano un cono d’ombra sull’atteso pink carpet di New York. “Ho chiesto di partecipare, mi hanno detto no”. In un lungo post Bianca Balti racconta un rifiuto difficile da digerire. La 41enne lodigiana, diventata simbolo della lotta al cancro, voleva lanciare il suo messaggio anche su una delle passerelle più fotografate al mondo. Un messaggio che recita così: “Sono dalla parte di tutte le donne che affrontano il cancro e che ancora osano sentirsi belle”.

"La settimana scorsa ho fatto qualcosa di coraggioso – scrive Balti –. Ho contattato Victoria's Secret e mi sono offerta di partecipare alla sfilata di quest'anno. Non so esattamente da dove mi sia venuta la forza (...) mi sono chiesta: "Cosa ho da perdere?”. L’intento non era sfilare per sé. O perlomeno non solo. Ma testimoniare qualcosa, se non altro il fatto di essere sopravvissuta al cancro ovarico, diagnosticato esattamente un anno fa. Ma c’è di più. Ecco un passaggio della lettera inviata a tutti i contatti di Victoria’s Secret trovati su Linked-In.

La lettera a Victoria’s Secret

“Da quando mi è stata diagnosticata la malattia l'anno scorso, sono diventata la voce di innumerevoli donne – racconta Balti –. Mi scrivono ogni giorno donne in cura, sopravvissute, madri, persino bambine che combattono il cancro. Mi dicono vedermi condividere il mio percorso, apparire senza parrucca in televisione nazionale e accettare le mie cicatrici dà loro speranza. L'ho imparato quando sono tornata sobria 12 anni fa: guariamo vedendo la prova che rifiorire è possibile”.

Balti sa che il brand di intimo più famoso al mondo è cambiato. Meno sfarzo più inclusività. Quando vent’anni fa Balti ha lavorato per Victoria’s Secret le modelle erano tutte bianche e ‘superskinny’. Adesso c’è la curvy, la transgender, la nera. Perché non potrebbe sfilare anche una paziente oncologica?

"Non sono la più giovane, la più formosa o la più in forma – scrive Bianca –. Ma sono forte, coraggiosa e viva, e sono ancora dannatamente sexy. Porto le mie cicatrici con orgoglio e sfoggio con orgoglio i miei nuovi capelli”.

“Ci sono le curvy, le trans, le nere. Anche io dovrei sfilare”

"Mentre scrivo – prosegue – guardo Precious Lee, la regina in persona, annunciare che sfilerà quest'anno. Si commuove mentre parla di cosa significhi per lei, come donna nera, essere visibile”. Chi sfila non rappresenta solo se stessa. "Anch'io dovrei sfilare – si è detta così Balti –. Non (solo) perché sono bella, ma perché rappresento milioni di donne che hanno, hanno avuto o avranno il cancro. Voglio mostrare loro che una diagnosi non è la fine della bellezza, della sicurezza o della sensualità. Che le cicatrici non cancellano chi siamo. Che la vita dopo il cancro può ancora essere audace, sexy e piena”.

Il no del brand e la lezione di Bianca

La risposta del brand di intimo è stata negativa: "Grazie mille, ma quest'anno non funziona".

Va bene così, per Bianca. “Caro Victoria’s Secret, non preoccuparti, non l’ho presa sul personale”. ma “le donne a cui vendi i tuoi prodotti sono le stesse donne a cui viene diagnosticato un tumore ginecologico (i dati parlano chiaro: una donna su 8 sarà colpita dal cancro al seno nella vita. Ogni anno vengono diagnosticati 25.000 nuovi casi di cancro ovarico). Siamo il tuo pubblico. Siamo le tue clienti. Siamo le tue sorelle, madri e figlie. E saremmo così orgogliose di vederci rappresentate: audaci, belle e vive”.