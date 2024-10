Atmosfere scandinave. L’inverno di Falconeri

Cashmere di altissima qualità a prezzi eccezionali. Per un lusso vero ma come sussurrato, speciale ma raffinato, caro ai consumatori attenti di oggi che vogliono qualità prima dell’etichetta e scelgono marchi che sono una garanzia più che un gioco lussuoso. Comfort, contemporaneità, bellezza: in una parola solo Falconeri, il marchio del cashmere democratico del Gruppo Oniverse creato e fortissimamente voluto con questi connotati speciali dal presidente e Ceo Sandro Veronesi che ha acquisito Falconeri nel 2009 e da allora ne ha fatto un esempio perfetto di moda per uomo e donna che coniuga alla perfezione l’estrema qualità dei filati e dei manufatti con prezzi imbattibili rispetto alla forza di prodotto e all’allure senza tempo delle collezioni. Ora nelle 95 vetrine italiane e nelle 104 all’estero (specie UK, Usa, tutta l’Europa e ora sempre più anche verso altri paesi) c’è la collezione per lei e per lui dell’inverno 2024 che si rifà alle atmosfere dei Paesi Scandinavi dove le notti sono lunghe e la luce un miracolo della Natura. Da questi luoghi fatati traggono ispirazione i colori, i grandi neutri delle pietre e quelli del foliage dei boschi nordici, con tocchi vivaci di colore. Su tutto i toni naturali del vello degli Dei che arriva dalla Mongolia paese che ha stregato Sandro Veronesi che accoglie gli ospiti dello stabilimento di Falconeri ad Avio in provincia di Trento con grandi balle di materia prima preziosa, soffice come l’aria, delicata eppure fortissima e come immortale.

La funzionalità d’uso più della tendenza premiano il brand come pure lo stile, il design e la purezza dei materiali che appena arrivati dalla Mongolia vengono portati a Biella dove Veronesi ha creato anche una filatura ad hoc. Naturalmente la maglieria impera nella collezione uomo e donna di Falconeri per l’inverno 2024, anche con una dimensione tridimensionale e con sagge lavorazioni artigianali che danno valore aggiunto ai vari pezzi. Spiccano per lei il bomber e il biker come il cappotto con le maniche in cashmere e seta, tutto dal sapore timeless.

Trionfa il capo must che è sempre il piumino smanicato, ora anche lungo, reversibile in tricot 5 fili. Tante tonalità di grigio per lei e per lui, dallo scuro al perla,che diventa quasi il nuovo neutro dell’inverno che sta per arrivare. Bello anche il cardigan con la cintura e le frange e le trecce, il maglione moulinè, gli innesti di colore dal rosso all’ebano, dal rubino al cioccolato, al caffè, all’azzurro Niagara e al rosa confetto. Come sempre tante le camicie di seta come quelle con la stampa Arabesque in paisley. Non mancano in vendita da novembre alcune limited edition, Notte Stellata e Cristalli d’inverno, realizzate in vista delle Feste di Natale con anche gocce di vetro e perline argentate.

Lo stile nordico abbraccia anche la collezione maschile dove c’è molto bianco, tanto blu e tocchi di marrone. Look sportivi e raffinati col giubbotto jeans con fodera di ricciolino di cashmere, pullover da marinaio, pantaloni scattanti. Per un lusso raffinato e discreto che riecheggia anche nella campagna di Falconeri, ’Born from Nature’ che racconta di un viaggio di due coppie dalla Mongolia al lago di Garda. Insomma, Falconeri significa sempre di più capi belli, funzionali, multi-uso – a prezzi giudiziosi e rispettosi della qualità dei prodotti, e soprattutto confezionati con una materia prima rara e preziosa come il cashmere – che emergono in tutta la loro bellezza nella romantica campagna di immagini scattata da Lola Serrano.