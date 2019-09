Milano, 21 settembre 2019 - La riedizione di una storia, dal 1995 a oggi, da quel giorno in cui Giorgio Armani disegnó la Prima, la borsa del mito dell’emancipazione femminile senza tempo. "Mi sono affidato ieri come oggi ai migliori artigiani e pellettieri di Italia - racconta Giorgio Armani - e siccome oggi tutti rifanno questo mio modello, ho deciso di rilanciare questa mia creazione che viene incontro ai nuovi desideri femminili per una moda garbata ed elegante".

"Quattro modelli, la piccola tracolla, la borsa per il lavoro, la borsa neo borghese, la clutch per le occasioni importanti, da portare in ogni momento della giornata", conclude Armani.

Per una settimana, da oggi, la Prima sarà in vendita nella boutique Giorgio Armani di Milano e poi da gennaio in tutto il mondo.